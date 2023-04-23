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Один из самых титулованных бразильских клубов возглавил педофил

23 апреля 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер бразильского Коринтианса Кука оказался педофилом
Кука во время работы в "Сантосе". Фото: instagram.com/santosfc
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новым главным тренером бразильского "Коринтианса" стал Алекси Стивал по прозвищу "Кука". Несколько десятилетий назад у него были серьезные проблемы с законом в одной из европейских стран. 

В Швейцарии Кука чудом избежал наказания по обвинению в педофилии, сообщает O Globo

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Неудовлетворительные результаты бразильского "Кориантианса" привели к смене тренера в клубе прямо перед началом нового сезона. Новым наставником "Тимау" стал 59-летний Кука. Он заключил контракт с клубом до конца 2023 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кука известен за пределами Бразилии, но речь не в достижениях на поле или в кресле тренера. За ним закрепилась репутация педофила. Инцидент с изнасилованием произошел в 1987 году, когда Куке было 24 года.

В то время он был футболистом бразильского "Гремио". Команда должна была провести поединок в Швейцарии. В отеле, где жили футболисты, Кука в компании нескольких игроков "Гремио" встретил 13-летнюю девочку. Она попросила у игроков футболку, они предложили ей зайти к ним в номер.

Обвинение против тренера

Позже девочка вышла из номера в атрибутике "Гремио" и рассказала обо всем родителям. Они обратились в полицию и футболистов задержали, но через месяц отпустили после уплаты штрафа. На первом допросе они заявили, что не знают девочку. На теле ребенка была обнаружена ДНК игроков. Бразильцы признали, что вступили с девочкой в интимную связь по обоюдному согласию. 

Впоследствии жертва испытывала серьезные психические расстройства и пыталась покончить жизнь самоубийством. Швейцарское правосудие решило продолжить судебный процесс и в 1989 году приговорило Куку и его приятелей к 15 месяцам тюрьмы. Однако игроки уже были в Бразилии, откуда запрещена экстрадиция граждан.

По швейцарским законам в 2004 году срок наказания истек даже без его отбывания. 

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