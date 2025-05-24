Астон Вілла виграє у ПСЖ конкуренцію за молоду зірку

Люка Шевальє після успішного сезону. Фото: instagram.com/_lc30_//

Англійська "Астон Вілла" готується до можливого відходу свого основного воротаря Еміліано Мартінеса. Клуб розглядає кандидатуру молодого французького голкіпера Люку Шевальє з "Лілля" як заміну.

Молодий голкіпер у сезоні 2024/2025 зумів перевершити Джанлуїджі Доннарумму, повідомляє Football Transfers.

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Люка Шевальє, якому лише 23 роки, був визнаний найкращим воротарем Ліги 1, випередивши Джанлуїджі Доннарумму з "ПСЖ". Він також має досвід виступів у Лізі чемпіонів, де "Лілль" здобув перемоги над такими клубами, як "Реал" та мадридський "Атлетіко". Французький гранд теж розглядає варіант із запрошенням молодого голкіпера, але Люка не хоче бути запасним за спиною Доннарумми.

Емері знайшов заміну Мартінесу

Головний тренер "Астон Вілли" Унаї Емері високо оцінює Люку Шевальє і вважає його ідеальним кандидатом на роль нового основного воротаря команди.

Еміліано Мартінес під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Зі свого боку, Еміліано Мартінес може покинути англійський клуб цього літа. Голкіпер був у сльозах після останнього домашнього матчу сезону, що викликало чутки про його можливий відхід.

Якщо трансфер Шевальє відбудеться, це стане значним кроком для "Астон Вілли" у зміцненні своєї оборони та підготовки до нових викликів у наступному сезоні.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду не зумів стримати сльози після останнього матчу за "Аль-Наср".

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