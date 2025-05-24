Астон Вилла выиграет у ПСЖ конкуренцию за молодую звезду

Люка Шевалье после успешного сезона. Фото: instagram.com/_lc30_/

Английская "Астон Вилла" готовится к возможному уходу своего основного вратаря Эмилиано Мартинеса. Клуб рассматривает кандидатуру молодого французского голкипера Люку Шевалье из "Лилля" в качестве замены.

Молодой голкипер в сезоне 2024/2025 сумел превзойти Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Football Transfers.

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Люка Шевалье, которому всего 23 года, был признан лучшим вратарем Лиги 1, опередив Джанлуиджи Доннарумму из "ПСЖ". Он также имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, где "Лилль" одержал победы над такими клубами, как "Реал" и мадридский "Атлетико". Французский гранд тоже рассматривает вариант с приглашением молодого голкипера, но Люка не хочет быть запасным за спиной Доннаруммы.

Эмери нашел замену Мартинесу

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высоко оценивает Люку Шевалье и считает его идеальным кандидатом на роль нового основного вратаря команды.

Эмилиано Мартинес во время матча. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В свою очередь, Эмилиано Мартинес может покинуть английский клуб этим летом. Голкипер был в слезах после последнего домашнего матча сезона, что вызвало слухи о его возможном уходе.

Если трансфер Шевалье состоится, это станет значительным шагом для "Астон Виллы" в укреплении своей обороны и подготовки к новым вызовам в следующем сезоне.

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