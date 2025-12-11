Відео
Головна Спорт Одноклубник Циганкова спровокував скандал у Жироні

Одноклубник Циганкова спровокував скандал у Жироні

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 16:02
Ливакович шокував Жирону несподіваним рішенням
Доминик Ливакович працює з м'ячем. Фото: Igor Kralj/Pixsell/MB Media/Getty Images

В іспанській "Жироні" виник серйозний конфлікт навколо воротаря збірної Хорватії Доминика Ливаковича. Повідомляється, що 30-річний гравець повідомив клубу, що не має наміру виходити на поле за жодних обставин.

Ливакович відмовляється грати навіть якщо буде відсутній основний голкіпер Пауло Гассаніга, інформує El Mundo Deportivo.

Читайте також:

Ситуація ускладнюється тим, що якість тренувальної роботи Доминика Ливаковича помітно знизилася. Керівництво роздратоване поведінкою футболіста, яку називають невідповідною вимогам клубу і поточним завданням команди.

Доминик Ливакович
Доминик Ливакович демонструє реакцію. Фото: Reuters/Stevo Vasiljevic

Що стало причиною рішення Ливаковича

Головним мотивом хорвата є регламент УЄФА, який забороняє виступати за три клуби в одному сезоні. Оскільки хорват двічі з'являвся на полі за "Фенербахче" на початку кампанії, він позбавлений можливості перейти в іншу команду взимку заради ігрової практики. Це фактично блокує його кар'єрний крок, що й спровокувало відмову грати за "Жирону".

Оренда голкіпера розрахована до літа 2026 року, а повноцінний контракт із "Фенербахче" діє до 2028-го. У клубі очікують подальшого розвитку ситуації та шукають вихід із кризи. Окрім Доминика Ливаковича та Паоло Гассаніги, ворота "Жирони" може захищати й українець Владислав Крапивцов.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна тимчасово виступатиме за іншу країну.

Українець Ілля Забарний знайшов спільну мову на полі з росіянином Матвієм Сафоновим.

Екстренер "Ліверпуля", "Боруссії" та "Майнца" Юрген Клопп готовий підписати контракт із відомим клубом.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
