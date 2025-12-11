Ливакович шокировал Жирону неожиданным решением

Одноклубник Цыганкова спровоцировал скандал в Жироне
В испанской "Жироне" возник серьезный конфликт вокруг вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Сообщается, что 30-летний игрок сообщил клубу, что не намерен выходить на поле ни при каких обстоятельствах.
Ливакович отказывается играть даже если будет отсутствовать основной голкипер Пауло Гассанига, информирует El Mundo Deportivo.
Ситуация усугубляется тем, что качество тренировочной работы Доминика Ливаковича заметно снизилось. Руководство раздражено поведением футболиста, которое называют несоответствующим требованиям клуба и текущим задачам команды.
Что стало причиной решения Ливаковича
Главным мотивом хорвата является регламент УЕФА, запрещающий выступать за три клуба в одном сезоне. Поскольку хорват дважды появлялся на поле за "Фенербахче" в начале кампании, он лишен возможности перейти в другую команду зимой ради игровой практики. Это фактически блокирует его карьерный шаг, что и спровоцировало отказ играть за "Жирону".
Аренда голкипера рассчитана до лета 2026 года, а полноценный контракт с "Фенербахче" действует до 2028-го. В клубе ожидают дальнейшего развития ситуации и ищут выход из кризиса. Помимо Доминика Ливаковича и Паоло Гассаниги, ворота "Жироны" может защищать и украинец Владислав Крапивцов.
