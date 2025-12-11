Ливакович шокировал Жирону неожиданным решением

Доминик Ливакович работает с мячом. Фото: Igor Kralj/Pixsell/MB Media/Getty Images

В испанской "Жироне" возник серьезный конфликт вокруг вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Сообщается, что 30-летний игрок сообщил клубу, что не намерен выходить на поле ни при каких обстоятельствах.

Ливакович отказывается играть даже если будет отсутствовать основной голкипер Пауло Гассанига, информирует El Mundo Deportivo.

Реклама

Читайте также:

Ситуация усугубляется тем, что качество тренировочной работы Доминика Ливаковича заметно снизилось. Руководство раздражено поведением футболиста, которое называют несоответствующим требованиям клуба и текущим задачам команды.

Доминик Ливакович демонстрирует реакцию. Фото: Reuters/Stevo Vasiljevic

Что стало причиной решения Ливаковича

Главным мотивом хорвата является регламент УЕФА, запрещающий выступать за три клуба в одном сезоне. Поскольку хорват дважды появлялся на поле за "Фенербахче" в начале кампании, он лишен возможности перейти в другую команду зимой ради игровой практики. Это фактически блокирует его карьерный шаг, что и спровоцировало отказ играть за "Жирону".

Аренда голкипера рассчитана до лета 2026 года, а полноценный контракт с "Фенербахче" действует до 2028-го. В клубе ожидают дальнейшего развития ситуации и ищут выход из кризиса. Помимо Доминика Ливаковича и Паоло Гассаниги, ворота "Жироны" может защищать и украинец Владислав Крапивцов.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина временно будет выступать за другую страну.

Украинец Илья Забарный нашел общий язык на поле с россиянином Матвеем Сафоновым.

Экс-тренер "Ливерпуля", "Боруссии" и "Майнца" Юрген Клопп готов подписать контракт с известным клубом.