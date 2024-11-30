Клюйверт та Еванілсон встановили рекорди у матчі за Борнмут

Одноклубник Забарного встановив унікальний рекорд в АПЛ
У рамках англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" здобув виїзну перемогу над "Вулвергемптоном". Команда, за яку грає захисник збірної України Ілля Забарний, встановила декілька унікальних здобутків.
Український футболіст провів на полі весь матч, повідомляє портал Новини.LIVE.
У матчі 13 туру АПЛ "Вулвергемптон" прийняв "Борнмут". Команда Андоні Іраоли перемогла на виїзді з рахунком 4:2. Вінгер із Нідерландів Джастін Клюйверт забив три голи й назавжди записав своє ім'я в історію турніру.
Чим унікальний рекорд Клюйверта
Син колишнього футболіста збірної Нідерландів, "Аякса" та "Барселони" Патріка Клюйверта виступає за "Борнмут" з 2023 року. У матчі з "Вулвергемптоном" він оформив хет-трик, причому всі голи забив із пенальті.
Це унікальний випадок для АПЛ. В історії елітного англійського дивізіону подібне вдавалося лише Кену Барнсу з "Манчестер Сіті", який у грудні 1957 року забив три голи з пенальті у ворота "Евертона". Проте АПЛ вважається іншим турніром.
Також важливо відзначити, що всі три пенальті "Борнмута" заробив бразильський форвард команди Еванілсон, що також є унікальним досягненням.
Після 13 турів "вишні" посідають 11 місце у турнірній таблиці. "Вулвергемптон" йде в зоні вильоту. У наступному турі "Борнмут" прийме "Тоттенгем".
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