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Одноклубник Забарного встановив унікальний рекорд в АПЛ

30 листопада 2024 20:41
Станіслав Костюк - Редактор
Клюйверт та Еванілсон встановили рекорди у матчі за Борнмут
Гравці "Борнмута" відзначають гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" здобув виїзну перемогу над "Вулвергемптоном". Команда, за яку грає захисник збірної України Ілля Забарний, встановила декілька унікальних здобутків.

Український футболіст провів на полі весь матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі 13 туру АПЛ "Вулвергемптон" прийняв "Борнмут". Команда Андоні Іраоли перемогла на виїзді з рахунком 4:2. Вінгер із Нідерландів Джастін Клюйверт забив три голи й назавжди записав своє ім'я в історію турніру.

Джастін Клюйверт
Джастін Клюйверт після голу. Фото: Reuters/Phil Noble

Чим унікальний рекорд Клюйверта

Син колишнього футболіста збірної Нідерландів, "Аякса" та "Барселони" Патріка Клюйверта виступає за "Борнмут" з 2023 року. У матчі з "Вулвергемптоном" він оформив хет-трик, причому всі голи забив із пенальті.

Це унікальний випадок для АПЛ. В історії елітного англійського дивізіону подібне вдавалося лише Кену Барнсу з "Манчестер Сіті", який у грудні 1957 року забив три голи з пенальті у ворота "Евертона". Проте АПЛ вважається іншим турніром.

Ілля Забарний
Ілля Забарний виборює м'яч. Фото: Reuters/Phil Noble

Також важливо відзначити, що всі три пенальті "Борнмута" заробив бразильський форвард команди Еванілсон, що також є унікальним досягненням.

Після 13 турів "вишні" посідають 11 місце у турнірній таблиці. "Вулвергемптон" йде в зоні вильоту. У наступному турі "Борнмут" прийме "Тоттенгем".

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спорт футбол Ілля Забарний Борнмут АПЛ

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