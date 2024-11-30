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Одноклубник Забарного установил уникальный рекорд в АПЛ

30 ноября 2024 20:41
Станислав Костюк - Редактор
Клюйверт и Эванилсон установили рекорды в матче за Борнмут
Игроки "Борнмута" празднуют гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Станислав Костюк - Редактор

В рамках английской Премьер-лиги "Борнмут" одержал выездную победу над "Вулверхэмптоном". Команда, за которую играет защитник сборной Украины Илья Забарный, установила несколько уникальных достижений. 

Украинский футболист провел на поле весь матч, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В матче 13 тура АПЛ "Вулверхэмптон" принял "Борнмут". Команда Андони Ираолы победила на выезде со счетом 4:2. Вингер из Нидерландов Джастин Клюйверт забил три гола и навсегда записал свое имя в историю турнира. 

Джастин Клюйверт
Джастин Клюйверт после гола. Фото: Reuters/Phil Noble

Чем уникальный рекорд Клюйверта 

Сын бывшего футболиста сборной Нидерландов, "Аякса" и "Барселоны" Патрика Клюйверта выступает за "Борнмут" с 2023 года. В матче с "Вулверхэмптоном" он оформил хет-трик, причем все голы забил с пенальти. 

Это уникальный случай для АПЛ. В истории элитного английского дивизиона подобное удавалось только Кену Барнсу из "Манчестер Сити", который в декабре 1957 года забил три гола с пенальти в ворота "Эвертона". Однако АПЛ считается другим турниром. 

Илья Забарный
Илья Забарный борется за мяч. Фото: Reuters/Phil Noble

Также важно отметить, что все три пенальти "Борнмута" заработал бразильский форвард команды Эванилсон, что тоже является уникальным достижением.

После 13 туров "вишни" занимают 11 место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" идет в зоне вылета. В следующем туре "Борнмут" примет "Тоттенхэм". 

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему клуб предложил ему новый контракт вместо увольнения. 

А киевское "Динамо" возглавит опытный специалист, если Александр Шовковский решит уйти в отставку. 

Отец Анатолий Трубина пообещал наказать сына из-за проявления неуважения к российскому сопернику. 

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский показал, кто стал его новой возлюбленной. 

спорт футбол Илья Забарный Борнмут АПЛ

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