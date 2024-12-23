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Одноклубник Зінченка отримав травму та нескоро зможе зіграти

23 грудня 2024 16:52
Станіслав Костюк - Редактор
Арсенал втратив провідного гравця та шанси на боротьбу за чемпіонство АПЛ
Гравці "Арсеналу" святкують перемогу. Фото: Reuters/Toby Melville
Станіслав Костюк - Редактор

Лондонський "Арсенал" серйозно ускладнив собі завдання у боротьбі за чемпіонський титул чемпіонату Англії. Столична команда втратила ключового футболіста.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета підтвердив інформацію про травму лідера команди, повідомляє журналіст Ед Ааронс.

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У матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" розгромив на виїзді "Крістал Пелас". Проте радість "канонірів" від перемоги виявилася затьмарена. Ведучий футболіст команди не зміг дограти поєдинок до фінального свистка.

Букайо Сака
Букайо Сака отримав травму Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Арсенал" стане слабшим

Півзахисник збірної Англії Букайо Сака зазнав травми під час матчу з "Кристал Пелас". Молодий футболіст сів на газон і подав сигнал, що не може продовжити гру. Хавбек тримався за коліно та залишив поле на 25-й хвилині зустрічі.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко під час матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Мікель Артета підтвердив, що Букайо Сака отримав тяжку травму. Остаточно ступінь цього пошкодження стане відомим після медичного обстеження. Тренер сказав, що футболіст нескоро зможе грати.

Цього сезону Букайо Сака зіграв 24 поєдинки за "Арсенал" у всіх турнірах. Він забив 9 м'ячів та зробив 13 результативних передач. "Каноніри" після 17 турів йде на третьому місці у турнірній таблиці.

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спорт футбол Арсенал Букайо Сака АПЛ

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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