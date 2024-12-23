Арсенал потерял ведущего игрока и шансы на борьбу за чемпионство АПЛ

Игроки "Арсенала" празднуют победу. Фото: Reuters/Toby Melville

Лондонский "Арсенал" серьезно осложнил себе задачу в борьбе за чемпионский титул чемпионата Англии. Столичная команда потеряла ключевого футболиста.

Главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил информацию о травме лидера команды, сообщает журналист Эд Ааронс.

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В матче 17 тура английской Премьер-лиги "Арсенал" разгромил на выезде "Кристал Пэлас". Однако радость "канониров" от победы оказалась омрачена. Ведущий футболист команды не смог доиграть поединок до финального свистка.

Букайо Сака получил травму. Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Арсенал" станет слабее

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака получил травму во время матча с "Кристалл Пелес". Молодой футболист сел на газон и подал сигнал о том, что не может продолжить игру. Хавбек держался за колено и покинул поле на 25-й минуте встречи.

Александр Зинченко во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Микель Артета подтвердил, что Букайо Сака получил тяжелую травму. Окончательно степень этого повреждения станет известна после медицинского обследования. Тренер сказал, что футболист нескоро сможет играть.

В нынешнем сезоне Букайо Сака сыграл 24 поединка за "Арсенал" во всех турнирах. Он забил 9 мячей и сделал 13 результативных передач. "Канониры" после 17 туров идет на третьем месте в турнирной таблице.

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