Арсенал потерял ведущего игрока и шансы на борьбу за чемпионство АПЛ

Арсенал потерял важного игрока из-за тяжелой травмы
Лондонский "Арсенал" серьезно осложнил себе задачу в борьбе за чемпионский титул чемпионата Англии. Столичная команда потеряла ключевого футболиста.
Главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил информацию о травме лидера команды, сообщает журналист Эд Ааронс.
В матче 17 тура английской Премьер-лиги "Арсенал" разгромил на выезде "Кристал Пэлас". Однако радость "канониров" от победы оказалась омрачена. Ведущий футболист команды не смог доиграть поединок до финального свистка.
"Арсенал" станет слабее
Полузащитник сборной Англии Букайо Сака получил травму во время матча с "Кристалл Пелес". Молодой футболист сел на газон и подал сигнал о том, что не может продолжить игру. Хавбек держался за колено и покинул поле на 25-й минуте встречи.
Микель Артета подтвердил, что Букайо Сака получил тяжелую травму. Окончательно степень этого повреждения станет известна после медицинского обследования. Тренер сказал, что футболист нескоро сможет играть.
В нынешнем сезоне Букайо Сака сыграл 24 поединка за "Арсенал" во всех турнирах. Он забил 9 мячей и сделал 13 результативных передач. "Канониры" после 17 туров идет на третьем месте в турнирной таблице.
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