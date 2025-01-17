Тренер Галасарая дав характеристику Динамо перед зустріччю команд у Лізі Європи

Тренер Окан Бурук керує роботою команди. Фото: instagram.com/galatasaray/

Турецький "Галатасарай" стане суперником "Динамо" у матчі основного турніру Ліги Європи. Головний тренер команди Окан Бурук поділився думкою про киян напередодні очної зустрічі.

Тренер розуміє, що українські футболісти розпочнуть поєдинок з особливим настроєм, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Читайте також:

У вівторок, 21 січня, відбудеться поєдинок 7 туру Ліги Європи. "Галатасарай" прийме в Туреччині київське "Динамо", яке є абсолютним аутсайдером турніру. Підопічні Олександра Шовковського забили лише один гол й не набрали жодного очка в попередніх шести матчах.

Гравці "Галатасарая" на тренуванні. Фото: instagram.com/galatasaray/

Як "Галатасарай" зіграє з "Динамо"

Головний тренер турецької команди розуміє, що статус аутсайдера не зробить суперника легкою мішенню для гравців "Галатасарая". Окан Бурук готує свою команду одразу до двох складних матчів, які відбудуться один за одним.

"Матч із "Динамо" в "Лізі Європи" справді має для нас велике значення і "важливість", але "ми" не можемо поки що дозволити собі думати про цей поєдинок. Спочатку необхідно перемогти "Хатайспор". Необхідно забути про різницю в набраних очках і серйозно ставитися до будь-якого суперника", — пояснив Окан Бурук.

У чемпіонаті Туреччини "Галатасарай" продовжує лідирувати після 18 поєдинків. Команда випереджає "Фенербахче" на 8 очок. У Лізі Європи турецька команда йде на 6 сходинці в турнірній таблиці. Вона тричі перемогла і стільки ж разів зіграла внічию.

Нагадаємо, Олександр Зінченко може стати футболістом "Галатасарая" вже в січні 2025 року.

Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан теж близький до зміни клубу, але це станеться тільки влітку.

А лідер національної команди Михайло Мудрик нескоро повернеться на поле — у збірній України висунули теорію про те, як гравець опинився в такій ситуації.

Донецький "Шахтар" готує серйозне посилення складу і рекордний трансфер в історії клубу.