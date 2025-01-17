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Окан Бурук объяснил, как Галатасарай сыграет с Динамо

17 января 2025 11:50
Станислав Костюк - Редактор
Тренер Галасарая дал характеристику Динамо перед встречей команд в Лиге Европы
Тренер Окан Бурук руководит работой команды. Фото: instagram.com/galatasaray/
Станислав Костюк - Редактор

Турецкий "Галатасарай" станет соперником "Динамо" в матче основного турнира Лиги Европы. Главный тренер команды Окан Бурук поделился мнением о киевлянах накануне очной встречи.

Тренер понимает, что украинские футболисты начнет поединок с особенным настроем, сообщает Dynamo.kiev.ua

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Во вторник, 21 января, состоится поединок 7 тура Лиги Европы. "Галатасарай" примет в Турции киевское "Динамо", которое является абсолютным аутсайдером турнира. Подопечные Александра Шовковского забили только один гол и не набрали ни одного очка в предыдущих шести матчах.

Галатасарай
Игроки "Галатасарая" на тренировке. Фото: instagram.com/galatasaray/

Как "Галатасарай" сыграет с "Динамо" 

Главный тренер турецкой команды понимает, что статус аутсайдера не сделает соперника легкой мишенью для игроков "Галатасарая". Окан Бурук готовит свою команду сразу к двум сложным матчем, которые пройдут один за другим. 

"Матч с "Динамо" в Лиге Европы действительно имеет для нас большое значение и важность, но мы не можем пока позволить себе думать об этом поединке. Сначала необходимо победить "Хатайспор". Необходимо забыть о разнице в набранных очках и серьезно относиться к любому сопернику", — объяснил Окан Бурук. 

В чемпионате Турции "Галатасарай" продолжает лидировать после 18 поединков. Команда опережает "Фенербахче" на 8 очков. В Лиге Европы турецкая команда идет на 6 строчке в турнирной таблице. Она трижды победила и столько же раз сыграла вничью. 

Напомним, Александр Зинченко может стать футболистом "Галатасарая" уже в январе 2025 года. 

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан тоже близок к смене клуба, но это произойдет только летом. 

А лидер национальной команды Михаил Мудрик нескоро вернется на поле — в сборной Украины выдвинули теорию о том, как игрок оказался в такой ситуации. 

Донецкий "Шахтер" готовит серьезное усиление состава и рекордный трансфер в истории клуба. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Галатасарай

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