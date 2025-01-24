Колишній гравець Динамо перейде до Олександрії — що відомо

Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Антон Боль. Фото: instagram.com/antonbol3

Зимове трансферне вікно у Європі відкрите з 1 січня. Українські клуби продовжують посилюватись перед другою частиною сезону.

"Олександрія" може підсилити склад колишнім гравцем київського "Динамо" та луганської "Зорі", повідомляє BurBuzz.

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Цей футболіст зараз знаходиться у пошуку клубу. У нього статус вільного агента.

Про кого йдеться

Колишній захисник "Динамо" та "Зорі" Антон Боль може підсилити команду Руслана Ротаня.

За даними журналістів, він вже знаходиться у таборі "Олександрії" і найближчим часом має підписати контракт.

Так як Боль вільний агент, за нього не доведеться платити ні копійки.

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