Боган Слюбик не перейшов у Динамо Київ за 5 млн євро

Стала відома сума, яку Динамо відмовилось платити за Слюбика
Центральний захисник львівського "Руха" Богдан Слюбик у січні знаходився на перегляді в київському "Динамо". За його підсумками гравець повернувся у Львів.
В ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке" розповіли щодо домовленостей про можливий статус футболіста в "Динамо".
Офіційно в "Русі" розповіли, що Слюбика в результату перегляду в "Динамо" змогли запропонували лише на місце запасного гравця на лавці. Богдан тому вирішив повернутись в команду.
Скільки грошей просив "Рух" у "Динамо"
За інформацією джерела, "Рух" та "Динамо" ще до перегляду домовлялися про суму, близьку до 5 млн євро за Слюбика.
Після перегляду очікувалось, що Слюбик піде в оренду в "Динамо".
"Схема була доволі цікава. Передбачалося, що Слюбик піде в оренду. Потім, якщо він сподобається "Динамо", кияни скористаються опцією. А потім, коли Слюбик буде реалізований в один з європейських клубів, то все, що понад 5 мільйонів, буде ділитися навпіл між "Динамо" та "Рухом", — сказав журналіст Михайло Співаковський.
Тему можна було б реалізувати у випадку, якщо Слюбик грав би у мінімум 50% матчів. Однак Шовковський був не готовий гарантувати футболісту цей відсоток матчів.
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