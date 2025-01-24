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Стала відома сума, яку Динамо відмовилось платити за Слюбика

24 січня 2025 07:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Боган Слюбик не перейшов у Динамо Київ за 5 млн євро
Богдан Слюбик. Фото: "Рух"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Центральний захисник львівського "Руха" Богдан Слюбик у січні знаходився на перегляді в київському "Динамо". За його підсумками гравець повернувся у Львів.

В ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке" розповіли щодо домовленостей про можливий статус футболіста в "Динамо".

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Офіційно в "Русі" розповіли, що Слюбика в результату перегляду в "Динамо" змогли запропонували лише на місце запасного гравця на лавці. Богдан тому вирішив повернутись в команду.

Скільки грошей просив "Рух" у "Динамо"

За інформацією джерела, "Рух" та "Динамо" ще до перегляду домовлялися про суму, близьку до 5 млн євро за Слюбика.

Після перегляду очікувалось, що Слюбик піде в оренду в "Динамо".

"Схема була доволі цікава. Передбачалося, що Слюбик піде в оренду. Потім, якщо він сподобається "Динамо", кияни скористаються опцією. А потім, коли Слюбик буде реалізований в один з європейських клубів, то все, що понад 5 мільйонів, буде ділитися навпіл між "Динамо" та "Рухом", — сказав журналіст Михайло Співаковський.

Тему можна було б реалізувати у випадку, якщо Слюбик грав би у мінімум 50% матчів. Однак Шовковський був не готовий гарантувати футболісту цей відсоток матчів.

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футбол Динамо Футбол трансфери Рух Львів Богдан Слюбик

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