Боган Слюбик не перешел в Динамо Киев за 5 млн евро

Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Центральный защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик в январе находился на просмотре в киевском "Динамо". По его итогам игрок вернулся во Львов.

В эфире YouTube-канала "ТаТоТаке" рассказали о договоренностях о возможном статусе футболиста в "Динамо".

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Официально в "Рухе" рассказали, что Слюбику в результате просмотра в "Динамо" смогли предложить роль лишь на место запасного игрока на скамейке. Богдан поэтому решил вернуться в команду.

Сколько денег просил "Рух" у "Динамо"

По информации источника, "Рух" и "Динамо" еще до просмотра договаривались о сумме, близкой к 5 млн евро за Слюбика.

После просмотра ожидалось, что Слюбик уйдет в аренду в "Динамо".

"Схема была довольно интересная. Предполагалось, что Слюбик пойдет в аренду. Потом, если он понравится "Динамо", киевляне воспользуются опцией. А потом, когда Слюбик будет реализован в один из европейских клубов, то все, что свыше 5 миллионов, будет делиться пополам между "Динамо" и "Рухом", — сказал журналист Михаил Спиваковский.

Тему можно было бы реализовать в случае, если Слюбик играл бы в минимум 50% матчей. Однако Шовковский был не готов гарантировать футболисту этот процент матчей.

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