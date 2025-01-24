Бывший игрок Динамо перейдет в Александрию — что известно

Александрия хочет подписать очень известного игрока Динамо
Зимнее трансферное окно в Европе открыто с 1 января. Украинские клубы продолжают усиливаться перед второй частью сезона.
"Александрия" может усилить состав бывшим игроком киевского "Динамо" и луганской "Зари", сообщает BurBuzz.
Этот футболист сейчас находится в поиске клуба. У него статус свободного агента.
О ком идет речь
Бывший защитник "Динамо" и "Зари" Антон Боль может усилить команду Руслана Ротаня.
По данным журналистов, он уже находится в лагере "Александрии" и в ближайшее время должен подписать контракт.
Так как Боль свободный агент, за него не придется платить ни копейки.
Напомним, турецкий "Трабзонспор" может усилиться еще двумя украинцами.
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