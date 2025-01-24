Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Александрия хочет подписать очень известного игрока Динамо arrow

Александрия хочет подписать очень известного игрока Динамо

24 января 2025 13:06
Александр Ильющенков - Редактор
Бывший игрок Динамо перейдет в Александрию — что известно
Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Антон Боль. Фото: instagram.com/antonbol3
Александр Ильющенков - Редактор

Зимнее трансферное окно в Европе открыто с 1 января. Украинские клубы продолжают усиливаться перед второй частью сезона.

"Александрия" может усилить состав бывшим игроком киевского "Динамо" и луганской "Зари", сообщает BurBuzz.

Читайте также:

Этот футболист сейчас находится в поиске клуба. У него статус свободного агента.

 

О ком идет речь 

Бывший защитник "Динамо" и "Зари" Антон Боль может усилить команду Руслана Ротаня.

По данным журналистов, он уже находится в лагере "Александрии" и в ближайшее время должен подписать контракт.

Так как Боль свободный агент, за него не придется платить ни копейки.

Напомним, турецкий "Трабзонспор" может усилиться еще двумя украинцами.

Супруги Усик побывали в больнице, уже известны подробности.

Английский "Ливерпуль" планирует подписать замену для форварда клуба Мохамеда Салаха.

спорт футбол Футбол трансферы УПЛ Александрия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:13 Экс-директора Института автоматики обвинили в растрате средств

15:09 Одесса осталась без тепла — в чем причина

15:05 Застройщики Киева обновили цены — самые доступные районы столицы

14:54 Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму

14:52 Украина вернула тела 757 павших воинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:37 Продавал гранаты на вокзале — на Одесчине задержали горе-делка

14:33 В США одобрили новый способ лечения депрессии

14:30 Задержка зарплаты во время войны — что важно знать

14:28 Россия атаковала Бровары — местные поделились деталями обстрела

14:24 Избиение 12-летней в Белой Церкви — один из нападавших сбежал

15:13 Экс-директора Института автоматики обвинили в растрате средств

15:09 Одесса осталась без тепла — в чем причина

15:05 Застройщики Киева обновили цены — самые доступные районы столицы

14:54 Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму

14:52 Украина вернула тела 757 павших воинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:37 Продавал гранаты на вокзале — на Одесчине задержали горе-делка

14:33 В США одобрили новый способ лечения депрессии

14:30 Задержка зарплаты во время войны — что важно знать

14:28 Россия атаковала Бровары — местные поделились деталями обстрела

14:24 Избиение 12-летней в Белой Церкви — один из нападавших сбежал

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать