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Олександрія — Шахтар та інші пари 1/4 Кубку України

8 листопада 2024 18:15
Станіслав Костюк - Редактор
Кубок України з футболу — відомі результати жеребкування 1/4 фіналу
Гравці ФК Шахтар. Фото: ФК Шахтар
Станіслав Костюк - Редактор

Сьогодні у Києві відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 2024/25. На цьому етапі у поєдинках зустрінуться вісім команд.

Про результати жеребкування повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вісім команд зустрінуться у чвертьфінальній стадії, щоб позмагатись за звання найкращого клубу сезону. За результатами жеребкування сформувались такі пари:

  • "Олександрія" – "Шахтар" (Донецьк)
  • "Рух" (Львів) – "Динамо" (Київ)
  • "Буковина" (Чернівці) – "Вікторія" (Суми)
  • "Верес" (Рівне) – "Полісся" (Житомир)

Початкова дата початку проведення матчів Кубка України — 2 квітня, а фінал турніру відбудеться 1 травня 2025 року. 

За трофей поборються шість клубів УПЛ — "Рух", "Олександрія", "Динамо", "Полісся", "Верес" та "Шахтар". До них долучились два клуби Першої Ліги — "Буковина" та "Вікторія". Відомо, що чернівецький клуб здобув своє місце в 1/4 фіналу завдяки перемозі над клубом "Пробій" з Городенки. "Вікторія" на своєму шляху до цього етапу пройшла МФК "Металург", "Чернігів" та "Минай" та ФК "ЛНЗ" з Прем'єр-Ліги.

Кубок України
Результати жеребкування Кубка України. Фото: скриншот

Суперником київського "Динамо" став львівський "Рух". На попередній стадії перші на виїзді перемогли полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1 у додатковий час. Своєю чергою "Рух" з рахунком 1:0 вдома переміг "Карпати" в 1/8 фіналу.

На попередній стадії турніру рівненський "Верес" здобув перемогу над київською "Оболонню". Наступний матч вони зіграють із житомирським "Поліссям", яке обіграло"Кривбас" з рахунком 2:1.

Ще одна пара, яка сформувалась внаслідок жеребкування — "Олександрія" — "Шахтар". Перші обіграли представників Першої ліги — команду "ЮКСА" з Київщини. Матч закінчився з рахунком 1:4. 

Чинний чемпіон України "Шахтар" здобув перемогу в матчі проти "Ворскли" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, тренер "Челсі" відзначив фантастичну гру Михайла Мудрика у минулому матчі — українець відзначився голом у поєдинку проти "Ноа".

Кіліан Мбаппе пояснив, що розчарувався рішеннями головного тренера "Реалу", який змінив ігрову позицію француза. 

"Ювентус" хоче зробити вигідну пропозицію українському голкіперу Андрію Луніну — гравець може змінити клуб найближчим часом. 

Кубок України футбол ФК Шахтар Олександрія Перша ліга

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