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Александрия — Шахтер и другие пары 1/4 Кубка Украины

8 ноября 2024 18:15
Станислав Костюк - Редактор
Кубок Украины по футболу - известные результаты жеребьевки 1/4 финала
Игроки ФК Шахтер. Фото: ФК Шахтер
Станислав Костюк - Редактор

Сегодня в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25. На этом этапе в поединках встретятся восемь команд.

О результатах жеребьевки сообщает портал Новини.LIVE.

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Восемь команд встретятся в четвертьфинальной стадии, чтобы сразиться за звание лучшего клуба сезона. По результатам жеребьевки сформировались следующие пары:

  • "Александрия" – "Шахтер" (Донецк)
  • "Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев)
  • "Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы)
  • "Верес" (Ровно) – "Полесье" (Житомир)

Начальная дата начала проведения матчей Кубка Украины — 2 апреля, а финал турнира состоится 1 мая 2025 года.

За трофей сразятся шесть клубов УПЛ — "Рух", "Александрия", "Динамо", "Полесье", "Верес" и "Шахтер". К ним присоединились два клуба Первой Лиги — "Буковина" и "Виктория". Известно, что черновицкий клуб получил свое место в 1/4 финала благодаря победе над клубом "Пробий" из Городенки. "Виктория" на своем пути к этому этапу прошла МФК "Металлург", "Чернигов" и "Минай" и ФК "ЛНЗ" из Премьер-лиги.

Кубок Украины
Результаты жеребьевки Кубка Украины. Фото: скриншот

Соперником киевского "Динамо" стал львовский "Рух". На предварительной стадии первые на выезде победили полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1 в дополнительное время. В свою очередь "Рух" со счетом 1:0 дома победил "Карпаты" в 1/8 финала.

На предыдущей стадии турнира ровенский "Верес" одержал победу над киевской "Оболонью". Следующий матч они сыграют с житомирским "Полисьям", обыгравшим "Кривбасс" со счетом 2:1.

Еще одна пара, которая сформировалась в результате жеребьевки — "Александрия" — "Шахтер". Первые обыграли представителей Первой лиги — команду "ЮКСА" из Киевщины. Матч закончился со счётом 1:4.

Действующий чемпион Украины "Шахтер" одержал победу в матче против "Ворсклы" со счетом 2:1.

Напомним, тренер "Челси" отметил фантастическую игру Михаила Мудрика в прошлом матче — украинец отметился голом в поединке против "Ноа".

Килиан Мбаппе объяснил, что разочаровался решениями главного тренера "Реала", сменившего игровую позицию француза.

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Кубок Украины футбол ФК Шахтер Александрия Первая лига

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