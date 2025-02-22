Палкін пояснив, чому ФІФА відмовилася від України

Палкін розкритикував ФІФА за руйнування українського футболу
Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін нагадав, перед якими труднощами постав український футбол. Він заявив, що ФІФА послідовно ігнорує події, які відбуваються в країні.
ФІФА не підтримує українські команди, розповів Палкін в інтерв'ю The Guardian.
Сергій Палкін звинуватив ФІФА в тому, що після початку повномасштабного вторгнення росіян Федерація практично ніяк не підтримує український футбол. Гасло "одна сім'я" виявилося фальшю на думку генерального директора "Шахтаря".
Чому ФІФА нічого не робить для України
Палкін вважає, що Федерація легко могла підтримати спорт у країні, яку руйнують ракетні атаки. Для цього необхідно було створити резервний фонд для відновлення зруйнованої інфраструктури та економічної підтримки українських клубів.
"Дивно, що вони повністю ігнорують те, що відбувається в Україні. Для мене це якась ганьба. Двері ФІФА завжди закриті для нас. Ми намагалися постукати в ці двері протягом останніх трьох років, але відповіді не було взагалі. Я зв'язався з деякими людьми на високому футбольному рівні, і вони також намагалися спілкуватися з ФІФА", — пояснив Палкін.
Спортивний чиновник заявив, що "Шахтар" та інші клуби не відчувають підтримку з боку Федерації, яка повністю проігнорувала проблеми українського футболу.
Нагадаємо, нещодавній дебютант збірної України може замінити в донецькому "Шахтарі" зірку "гірників".
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