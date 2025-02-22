Палкін пояснив, чому ФІФА відмовилася від України

Сергій Палкін із трофеями "Шахтаря". Фото: instagram.com/palkin.sergey/

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін нагадав, перед якими труднощами постав український футбол. Він заявив, що ФІФА послідовно ігнорує події, які відбуваються в країні.

ФІФА не підтримує українські команди, розповів Палкін в інтерв'ю The Guardian.

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Сергій Палкін звинуватив ФІФА в тому, що після початку повномасштабного вторгнення росіян Федерація практично ніяк не підтримує український футбол. Гасло "одна сім'я" виявилося фальшю на думку генерального директора "Шахтаря".

Сергій Палкін (ліворуч), тренер Маріно Пушич і Даріо Срна. Фото: instagram.com/palkin.sergey/

Чому ФІФА нічого не робить для України

Палкін вважає, що Федерація легко могла підтримати спорт у країні, яку руйнують ракетні атаки. Для цього необхідно було створити резервний фонд для відновлення зруйнованої інфраструктури та економічної підтримки українських клубів.

"Дивно, що вони повністю ігнорують те, що відбувається в Україні. Для мене це якась ганьба. Двері ФІФА завжди закриті для нас. Ми намагалися постукати в ці двері протягом останніх трьох років, але відповіді не було взагалі. Я зв'язався з деякими людьми на високому футбольному рівні, і вони також намагалися спілкуватися з ФІФА", — пояснив Палкін.

Спортивний чиновник заявив, що "Шахтар" та інші клуби не відчувають підтримку з боку Федерації, яка повністю проігнорувала проблеми українського футболу.

Нагадаємо, нещодавній дебютант збірної України може замінити в донецькому "Шахтарі" зірку "гірників".

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