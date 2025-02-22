Палкин объяснил, почему ФИФА отказалась от Украины

Сергей Палкин с трофеями "Шахтера". Фото: instagram.com/palkin.sergey/

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин напомнил, с какими трудностями столкнулся украинский футбол. Он заявил, что ФИФА последовательно игнорирует события, которые происходят в стране.

ФИФА не поддерживает украинские команды, рассказал Палкин в интервью The Guardian.

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Сергей Палкин (слева), тренер Марино Пушич и Дарио Срна. Фото: instagram.com/palkin.sergey/

Почему ФИФА ничего не делает для Украины

Палкин считает, что Федерация легко могла поддержать спорт в стране, которую разрушают ракетные атаки. Для этого необходимо было создать резервный фонд для восстановления разрушенной инфраструктуры и экономической поддержки украинских клубов.

"Удивительно, что они полностью игнорируют происходящее в Украине. Для меня это какой-то позор. Дверь ФИФА всегда закрыта для нас. Мы пытались постучаться в эту дверь в течение последних трех лет, но ответа не было вообще. Я связался с некоторыми людьми на высоком футбольном уровне, и они также пытались общаться с ФИФА", — объяснил Палкин.

Спортивный чиновник заявил, что "Шахтер" и другие клубы не чувствуют поддержку со стороны Федерации, которая полностью проигнорировала проблемы украинского футбола.

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