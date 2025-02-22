Палкин объяснил, почему ФИФА отказалась от Украины

Палкин раскритиковал ФИФА за разрушение украинского футбола
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин напомнил, с какими трудностями столкнулся украинский футбол. Он заявил, что ФИФА последовательно игнорирует события, которые происходят в стране.
ФИФА не поддерживает украинские команды, рассказал Палкин в интервью The Guardian.
Сергей Палкин обвинил ФИФА в том, что после начала полномасштабного вторжения россиян Федерация практически никак не поддерживает украинский футбол. Лозунг "одна семья" оказался фальшью по мнению генерального директора "Шахтера".
Почему ФИФА ничего не делает для Украины
Палкин считает, что Федерация легко могла поддержать спорт в стране, которую разрушают ракетные атаки. Для этого необходимо было создать резервный фонд для восстановления разрушенной инфраструктуры и экономической поддержки украинских клубов.
"Удивительно, что они полностью игнорируют происходящее в Украине. Для меня это какой-то позор. Дверь ФИФА всегда закрыта для нас. Мы пытались постучаться в эту дверь в течение последних трех лет, но ответа не было вообще. Я связался с некоторыми людьми на высоком футбольном уровне, и они также пытались общаться с ФИФА", — объяснил Палкин.
Спортивный чиновник заявил, что "Шахтер" и другие клубы не чувствуют поддержку со стороны Федерации, которая полностью проигнорировала проблемы украинского футбола.
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