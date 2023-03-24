ФІФА змінює правила пенальті та офсайду

На конгресі ФІФА домовилися змінити сучасний футбол

Міжнародна спілка футбольних асоціацій (ФІФА) підготувала зміни правил, які торкнуться багатьох аспектів гри.

Футболістам доведеться звикнути до нового трактування офсайда та виконання пенальті, повідомляє Standart.

У Лондоні відбувся саміт ФІФА, під час якого делегати обговорили зміни щодо правил футболу. Вони стосуватимуться чистого часу матчів, трактування офсайда, виконання пенальті та багато іншого. Нові правила набудуть чинності з сезону-2023/2024.

Що вирішили у ФІФА?

Зовсім скоро футболіст команди, що обороняється, який пішов з поля без дозволу судді, вважається таким, що знаходиться на лінії воріт або на бічній лінії. При цьому атакуючий гравець, він може вийти або залишитися за межами поля, щоб не брати участь в активній фазі.

Якщо гравець виходить за лінію воріт і входить у гру до її наступної зупинки, то вважається, що для визначення офсайда він стоїть на лінії воріт.

Зміни стосуватимуться і чистого часу матчу. Святкування голів стане частиною доданого часу. Не можна буде святкувати забитий м'яч довше за хвилину або півтори хвилини. Воротарям не можна буде відвертати увагу виконавця пенальті. Тобто тягнути час, торкатися штанг, поперечини та сітки.

Суддя повинен стежити, щоб на полі завжди були капітани обох команд. Якщо такі футболісти йдуть на заміну, вони зобов'язані передати пов'язки іншим гравцям.

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