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Пенальті будуть бити інакше: як і коли ФІФА змінить правила футболу

24 березня 2023 17:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ФІФА змінює правила пенальті та офсайду
На конгресі ФІФА домовилися змінити сучасний футбол
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міжнародна спілка футбольних асоціацій (ФІФА) підготувала зміни правил, які торкнуться багатьох аспектів гри.

Футболістам доведеться звикнути до нового трактування офсайда та виконання пенальті, повідомляє Standart.

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У Лондоні відбувся саміт ФІФА, під час якого делегати обговорили зміни щодо правил футболу. Вони стосуватимуться чистого часу матчів, трактування офсайда, виконання пенальті та багато іншого. Нові правила набудуть чинності з сезону-2023/2024.

Нові правила футболу ФІФА

Що вирішили у ФІФА?

Зовсім скоро футболіст команди, що обороняється, який пішов з поля без дозволу судді, вважається таким, що знаходиться на лінії воріт або на бічній лінії. При цьому атакуючий гравець, він може вийти або залишитися за межами поля, щоб не брати участь в активній фазі.

Якщо гравець виходить за лінію воріт і входить у гру до її наступної зупинки, то вважається, що для визначення офсайда він стоїть на лінії воріт.

Зміни стосуватимуться і чистого часу матчу. Святкування голів стане частиною доданого часу. Не можна буде святкувати забитий м'яч довше за хвилину або півтори хвилини. Воротарям не можна буде відвертати увагу виконавця пенальті. Тобто тягнути час, торкатися штанг, поперечини та сітки.

Суддя повинен стежити, щоб на полі завжди були капітани обох команд. Якщо такі футболісти йдуть на заміну, вони зобов'язані передати пов'язки іншим гравцям.

Нагадаємо, наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.

А легенда світового боксу зіштовхнула лобами Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Спортсмен розкритикував українця та британця за відмову від бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

В англійській Прем'єр-лізі збираються провести матч усіх зірок турніру за участю футболістів збірної України Зінченка, Миколенка, Забарного та Мудрика.

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