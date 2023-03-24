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Пенальти будут бить по новому: как и когда ФИФА изменит правила футбола

24 марта 2023 17:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ФИФА меняет правила пенальти и офсайда
На конгрессе ФИФА договорились изменить современный футбол
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Международный союз футбольных ассоциаций (ФИФА) подготовил изменения правил, которые коснутся многих аспектов игры.

Футболистам придется привыкнуть к новому трактованию офсайда и исполнению пенальти, сообщает Standart

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В Лондоне состоялся саммит ФИФА, во время которого делегаты обсудили изменения правил футбола. Они будут касаться чистого времени матчей, трактования офсайда, исполнения пенальти и многого другого. Новые правила вступят в силу начиная с сезона-2023/2024. 

Новые правила футбола ФИФА

Что решили в ФИФА? 

Совсем скоро футболист обороняющейся команды, который ушел с поля без разрешения судьи, считается находящимся на линии ворот или на боковой линии. При этом атакующий игрок, то он может выйти или остаться за пределами поля, чтобы не принимать участие в активной фазе. 

Если игрок выходит за линию ворот и включается в игру до ее следующей остановки, то считается, что для определения офсайда он стоит на линии ворот.

Изменения коснутся и чистого времени матча. Празднование голов станет частью добавленного времени. Нельзя будет праздновать забитый мяч дольше минуты или полутора минут. Вратарям нельзя будет отвлекать исполнителя пенальти. То есть тянуть время, касаться штанг, перекладины и сетки. 

Судья должен будет следить, чтобы на поле всегда были капитаны обеих команд. Если такие футболисты уходят на замену, то они обязаны передать повязки другим игрокам. 

Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны. 

А легенда мирового бокса столкнула лбами Александра Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмен раскритиковал украинца и британца за отказ от боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 

В английской Премьер-лиге собираются провести матч всех звезд турнира с участием футболистов сборной Украины Зинченко, Миколенко, Забарного и Мудрика. 

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