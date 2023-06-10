Перехідні матчі УПЛ: "Металург" переміг, "Інгулець" та ЛНЗ зіграли внічию

Перші матчі подарували лише 3 голи. Фото: ФК "Інгулець"

Перші перехідні матчі за право залишитись або піднятись в УПЛ не подарували великою кількості забитих голів, зате в усіх 4 клубів залишаються шанси. "Інгулець" та ЛНЗ зіграли внічию, а "Металург" вдома мінімально переграв "Верес".

Подробиці матчів в матеріалі Новини.LIVE.

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Вже на початку другої половини команди в Петрово почали забивати. Перша атака Інгульця завершилась прицільним дальнім пострілом із центральної зони перед штрафним від Клименка під ліву стійку, однак Тарас міг не квапитись із святкування, адже вже за вісім хвилин повалив Копила на газон необачним фолом на вході до правого флангу власного штрафного. Пенальті під праву стійку реалізував Тищенко.

На жаль більше ані моментів, ані голів не було. Але в ЛНЗ тепер є перевага за рахунок правила виїзного голу, яке чогось відкопали організатори саме в плей-оф. Матч-відповідь поміж черкаським ЛНЗ та петровським Інгульцем відбудеться вже 14 червня.

"Інгулець" — ЛНЗ — 1:1

Голи: Клименко, 46 — Тищенко, 57 (пен.)

"Інгулець": Паламарчук — Кучеренко, Козиренко (Сидоренко, 88), Ковальов — Коробенко, Клименко, Кухарук (Одарюк, 77), Смоляков — Запорожець, Сітало (Марусич, 77), Козак (Кравчук, 88).

ЛНЗ: Самойленко — Насонов (Солдат, 64), Тарасенко, Муравський, Норенков — Копил, Бойко, Тищенко — Шестаков (Долінський, 64), Нич (Галенко, 88), Савін (Нехтій, 79).

Попередження: Запорожець, Клименко — Насонов, Шестаков, Долінський, Копил

Перемогли навіть у меншості

Вже на п'ятій хвилині гри "Металург" - "Верес" вихованець запорізької школи футболу Семен Вовченко отримав пряму червону картку після фолу останньої надії. Потім на 28 хвилині запорізька команда скористалася чисельною перевагою та відкрила рахунок у матчі. Олексій Сидоров віддав м'яч Валерію Саду, який з лінії штрафного майданчика пробив точно у лівий кут воріт.

Загалом команда Юрія Вірта мала невелику ігрову перевагу навіть у меншості, але реалізувати один зі своїх небагатьох моментів не змогла. Таким чином, Металург став на крок ближче до виходу до української Прем'єр-ліги. Попереду гра-відповідь, яка пройде в середу, 14 червня, о 13:00 за київським часом.

"Металург" — "Верес" — 1:0

Гол: Сад, 28.

"Металург": Байда — Польовий, Векляк, Басов, Сокол — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов (Палюх, 75) — Білоцерковець (Могильний, 78), Сидоров, Сад (Сніжко, 75).

"Верес": Когут — Гагун, Вовченко, Маткобожик, Балан — Кучеров, Кльоц (Лебеденко, 51) — Пасіч, С. Шарай (В. Шарай, 79), Блізніченко — Гайдучик (Шестаков, 64).

Попередження: Шалфєєв, Сад — Маткобожик, Блізніченко.

Вилучення: Вовченко, 5 (пряма червона картка).

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