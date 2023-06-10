Переходные матчи УПЛ: "Металлург" победил, "Ингулец" и ЛНЗ сыграли вничью

Первые матчи подарили всего 3 гола. Фото: ФК "Ингулец"

Первые переходные матчи за право остаться или подняться в УПЛ не подарили большому количеству забитых голов, зато у всех 4 клубов остаются шансы. "Ингулец" и ЛНЗ сыграли вничью, а "Металлург" дома минимально обыграл "Верес".

Подробности матчей в материале Новини.LIVE

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Уже в начале второй половины команды в Петрово начали забивать. Первая атака Ингульца завершилась прицельным дальним выстрелом из центральной зоны перед штрафным от Клименко под левую стойку, однако Тарас мог не торопиться с празднования, ведь уже через восемь минут повалил Копыла на газон опрометчивым фолом на входе в правый фланг собственного штрафного. Пенальти под правую стойку реализовал Тищенко.

К сожалению, больше ни моментов, ни голов не было. Но в ЛНС теперь есть преимущество за счет правила выездного гола, которое откопали организаторы именно в плей-офф. Ответный матч между черкасским ЛНЗ и петровским Ингульцем состоится уже 14 июня.

"Ингулец" — ЛНЗ — 1:1

Голы: Клименко, 46 — Тищенко, 57 (пен.)

"Ингулец": Паламарчук — Кучеренко, Козыренко (Сидоренко, 88), Ковалев — Коробенко, Клименко, Кухарук (Одарюк, 77), Смоляков — Запорожец, Ситало (Марусич, 77), Козак (Кравчук, 88).

ЛНЗ: Самойленко — Насонов (Солдат, 64), Тарасенко, Муравский, Норенков — Копыл, Бойко, Тищенко — Шестаков (Долинский, 64), Ничь (Галенко, 88), Савин (Некто, 79).

Предупреждение: Запорожец, Клименко — Насонов, Шестаков, Долинский, Копыл

Победили даже в меньшинстве

Уже на пятой минуте игры "Металлург" — "Верес" питомец запорожской школы футбола Семен Вовченко получил прямую красную карточку после фола последней надежды. Затем на 28-й минуте запорожская команда воспользовалась численным преимуществом и открыла счет в матче. Алексей Сидоров отдал мяч Валерию Саду, который с линии штрафной пробил точно в левый угол ворот.

В общем, команда Юрия Вирта имела небольшое игровое преимущество даже в меньшинстве, но реализовать один из своих немногих моментов не смогла. Таким образом, Металлург встал на шаг ближе к выходу в украинскую Премьер-лигу. Впереди ответная игра, которая пройдет в среду, 14 июня, в 13:00 по киевскому времени.

"Металлург" — "Верес" — 1:0

Гол: Сад, 28.

"Металлург": Байда — Полевой, Векляк, Басов, Сокол — Шалфеев, Крапивный, Сейтхалилов (Палюх, 75) — Белоцерковец (Могильный, 78), Сидоров, Сад (Снежко, 75).

"Верес": Когут — Гагун, Вовченко, Маткобожик, Балан — Кучеров, Клец (Лебеденко, 51) — Пасич, С. Шарай (В. Шарай, 79), Близниченко — Гайдучик (Шестаков, 64).

Предупреждения: Шалфеев, Сад — Маткобожик, Близниченко.

Удаление: Вовченко, 5 (прямая красная карточка).

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