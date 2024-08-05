Медальний залік Олімпіади-2024 за неділю, 4 серпня — підсумки змагань

Перемоги спортсменів дев'ятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік
Дев'ятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі у неділю, 4 серпня, завершився. У цей день розіграли 20 комплектів медалей, із яких українці здобули три.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Підсумки дев'ятого дня змагань у Парижі 4 серпня
Сербський тенісист Новак Джоковіч виграв своє перше "золото" в одиночному розряді, перемігши у фіналі іспанця Карлоса Алькараса в двох сетах (7:6, 7:6). Раніше у нього була лише бронзова медаль.
Україна здобула дві нагороди в стрибках у висоту: Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2.00 м, а Ірина Геращенко розділила "бронзу" з австралійкою Елеанор Паттерсон.
Українець Михайло Кохан здобув "бронзу" у метанні молота з результатом 79.39 м. Переміг канадець Ітан Катцберг з показником 84.12 м.
Американський спринтер Ноа Лайлз виграв стометрівку з часом 9.79 секунд, випередивши ямайця Кішейна Томпсона на п'ять тисячних. "Бронзу" здобув американець Фред Керлі.
Інші перемоги спортсменів:
- американський гольфіст Скотті Шеффлер здобув перемогу в індивідуальній першості
- німкеня Джессіка фон Бредов-Верндл виграла індивідуальний гран-прі з виїздки (фрістайл)
- італійки Сара Еррані та Ясміне Паоліні здобули перемогу в парному розряді жіночого тенісу
- американка Крістен Фолкнер отримала "золото" в шосейному велоспорті
- китайський бадмінтоніст Фань Чженьдун переміг в індивідуальних змаганнях чоловіків
- кореєць Кім У Чін виборов перемогу в особистій першості в стрільбі з лука
- китайський гімнаст Ян Лю здобув першість у вправі на кільцях
- тайванський дует Лі Яна та Ван Чі-Ліня переміг у парних змаганнях у бадмінтоні
- чилійка Франсіска Кроветто Хадід перемогла в стендовій стрільбі
- алжирка Кайлія Немур виграла в гімнастичній вправі на різновисоких брусах
- філіппінський гімнаст Карлос Едріель Юло виборов першість у змаганнях з опорного стрибка
- шведка Сара Сйострьом перемогла в запливі на 50 м вільним стилем
- американець Боббі Фінке здобув перемогу на дистанції 1500 м вільним стилем у плаванні
- чоловіча збірна Японії з фехтування здобула першість в командному турнірі в рапірі
- Китай переміг у чоловічій естафеті 4x100 м комплексним стилем
- збірна США здобула перемогу в жіночій естафеті 4x100 м комплексом
США очолили командний залік з 71 медаллю, з яких 19 золоті. Китай має стільки ж золотих, але менше медалей інших видів — в сумі 45 нагород. Третє місце займає Франція з 44 нагородами, з яких 12 золотих.
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