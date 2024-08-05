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Перемоги спортсменів дев'ятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

5 серпня 2024 01:17
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Медальний залік Олімпіади-2024 за неділю, 4 серпня — підсумки змагань
Українська золотомедалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Дев'ятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі у неділю, 4 серпня, завершився. У цей день розіграли 20 комплектів медалей, із яких українці здобули три.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Підсумки дев'ятого дня змагань у Парижі 4 серпня

Сербський тенісист Новак Джоковіч виграв своє перше "золото" в одиночному розряді, перемігши у фіналі іспанця Карлоса Алькараса в двох сетах (7:6, 7:6). Раніше у нього була лише бронзова медаль.

Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в неділю, 4 серпня

Підсумки дев'ятого дня Олімпійських ігор-2024 в неділю, 4 серпня
Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

Україна здобула дві нагороди в стрибках у висоту: Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2.00 м, а Ірина Геращенко розділила "бронзу" з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Українець Михайло Кохан здобув "бронзу" у метанні молота з результатом 79.39 м. Переміг канадець Ітан Катцберг з показником 84.12 м.

Результати Олімпійьких ігор-2024 за 4 серпня

Чим закінчився дев'ятий день Олімпіади-2024 в Парижі 4 серпня
Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

Американський спринтер Ноа Лайлз виграв стометрівку з часом 9.79 секунд, випередивши ямайця Кішейна Томпсона на п'ять тисячних. "Бронзу" здобув американець Фред Керлі.

Результати Олімпійських ігор-2024 за 4 серпня

Результати змагань Олімпійських ігор-2024 за 4 серпня
Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

Інші перемоги спортсменів:

  • американський гольфіст Скотті Шеффлер здобув перемогу в індивідуальній першості
  • німкеня Джессіка фон Бредов-Верндл виграла індивідуальний гран-прі з виїздки (фрістайл)
  • італійки Сара Еррані та Ясміне Паоліні здобули перемогу в парному розряді жіночого тенісу
  • американка Крістен Фолкнер отримала "золото" в шосейному велоспорті
  • китайський бадмінтоніст Фань Чженьдун переміг в індивідуальних змаганнях чоловіків
  • кореєць Кім У Чін виборов перемогу в особистій першості в стрільбі з лука
  • китайський гімнаст Ян Лю здобув першість у вправі на кільцях
  • тайванський дует Лі Яна та Ван Чі-Ліня переміг у парних змаганнях у бадмінтоні
  • чилійка Франсіска Кроветто Хадід перемогла в стендовій стрільбі
  • алжирка Кайлія Немур виграла в гімнастичній вправі на різновисоких брусах
  • філіппінський гімнаст Карлос Едріель Юло виборов першість у змаганнях з опорного стрибка
  • шведка Сара Сйострьом перемогла в запливі на 50 м вільним стилем
  • американець Боббі Фінке здобув перемогу на дистанції 1500 м вільним стилем у плаванні
  • чоловіча збірна Японії з фехтування здобула першість в командному турнірі в рапірі
  • Китай переміг у чоловічій естафеті 4x100 м комплексним стилем
  • збірна США здобула перемогу в жіночій естафеті 4x100 м комплексом

Які спортсмени здобули золото 4 серпня на Олімпіаді-2024 в Парижі

Перемоги дев'ятого дня Олімпійських ігор-2024 в Парижі 4 серпня
Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

США очолили командний залік з 71 медаллю, з яких 19 золоті. Китай має стільки ж золотих, але менше медалей інших видів — в сумі 45 нагород. Третє місце займає Франція з 44 нагородами, з яких 12 золотих.

Медальний залік за 4 серпня Олімпійських ігор-2024 в Парижі
Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

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Франція спорт Україна Олімпійські ігри Париж нагорода медалі Олімпіада-2024 спортсмени

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01:17 Перемоги спортсменів дев'ятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

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