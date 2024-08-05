Медальний залік Олімпіади-2024 за неділю, 4 серпня — підсумки змагань

Українська золотомедалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Дев'ятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі у неділю, 4 серпня, завершився. У цей день розіграли 20 комплектів медалей, із яких українці здобули три.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Підсумки дев'ятого дня змагань у Парижі 4 серпня

Сербський тенісист Новак Джоковіч виграв своє перше "золото" в одиночному розряді, перемігши у фіналі іспанця Карлоса Алькараса в двох сетах (7:6, 7:6). Раніше у нього була лише бронзова медаль.

Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

Україна здобула дві нагороди в стрибках у висоту: Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2.00 м, а Ірина Геращенко розділила "бронзу" з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Українець Михайло Кохан здобув "бронзу" у метанні молота з результатом 79.39 м. Переміг канадець Ітан Катцберг з показником 84.12 м.

Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

Американський спринтер Ноа Лайлз виграв стометрівку з часом 9.79 секунд, випередивши ямайця Кішейна Томпсона на п'ять тисячних. "Бронзу" здобув американець Фред Керлі.

Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

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Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

США очолили командний залік з 71 медаллю, з яких 19 золоті. Китай має стільки ж золотих, але менше медалей інших видів — в сумі 45 нагород. Третє місце займає Франція з 44 нагородами, з яких 12 золотих.

Медальний залік дев'ятого дня Олімпіади-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

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