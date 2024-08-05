Медальный зачет Олимпиады-2024 за воскресенье, 4 августа — итоги соревнований

Победы спортсменов девятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет
Девятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа, завершился. В этот день разыграли 20 комплектов медалей, из которых украинцы получили три.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Итоги девятого дня соревнований в Париже 4 августа
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл свое первое "золото" в одиночном разряде, победив в финале испанца Карлоса Алькараса в двух сетах (7:6, 7:6). Раньше у него была только бронзовая медаль.
Украина завоевала две награды в прыжках в высоту: Ярослава Магучих победила с результатом 2.00 м, а Ирина Геращенко разделила "бронзу" с австралийкой Элеанор Паттерсон.
Украинец Михаил Кохан завоевал "бронзу" в метании молота с результатом 79.39 м. Победил канадец Итан Катцберг с показателем 84.12 м.
Американский спринтер Ноа Лайлз выиграл стометровку со временем 9:79 секунд, опередив ямайца Кишейна Томпсона на пять тысячных. "Бронзу" завоевал американец Фред Керли.
Другие победы спортсменов:
- американский гольфист Скотти Шеффлер одержал победу в индивидуальном первенстве
- немка Джессика фон Брэдов-Верндл выиграла индивидуальный гран-при по выездке (фристайл)
- итальянки Сара Эррани и Ясмине Паолини одержали победу в парном разряде женского тенниса
- американка Кристен Фолкнер получила "золото" в шоссейном велоспорте
- китайский бадминтонист Фань Чжэньдун победил в индивидуальных соревнованиях мужчин
- кореец Ким У Чин завоевал победу в личном первенстве в стрельбе из лука
- китайский гимнаст Ян Лю получил первенство в упражнении на кольцах
- тайваньский дуэт Ли Яна и Ван Чи-Линя победил в парных соревнованиях в бадминтоне
- чилийка Франсиско Кроветто Хадид победила в стендовой стрельбе
- алжирка Кайлия Немур выиграла в гимнастическом упражнении на разновысоких брусьях
- филиппинский гимнаст Карлос Эдриэль Юло завоевал первенство в соревнованиях по опорному прыжку
- шведка Сара Сьострем победила в заплыве на 50 м свободным стилем
- американец Бобби Финке одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем в плавании
- мужская сборная Японии по фехтованию завоевала первенство в командном турнире в рапире
- Китай победил в мужской эстафете 4x100 м
- сборная США одержала победу в женской эстафете 4x100 м комплексом
США возглавили командный зачет с 71 медалью, из которых 19 золотые. Китай имеет столько же золотых, но меньше медалей других видов – в сумме 45 наград. Третье место занимает Франция с 44 наградами, из которых 12 золотых.
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