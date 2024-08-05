Медальный зачет Олимпиады-2024 за воскресенье, 4 августа — итоги соревнований

Украинская золотомедалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Девятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа, завершился. В этот день разыграли 20 комплектов медалей, из которых украинцы получили три.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

Читайте также:

Итоги девятого дня соревнований в Париже 4 августа

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл свое первое "золото" в одиночном разряде, победив в финале испанца Карлоса Алькараса в двух сетах (7:6, 7:6). Раньше у него была только бронзовая медаль.

Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Украина завоевала две награды в прыжках в высоту: Ярослава Магучих победила с результатом 2.00 м, а Ирина Геращенко разделила "бронзу" с австралийкой Элеанор Паттерсон.

Украинец Михаил Кохан завоевал "бронзу" в метании молота с результатом 79.39 м. Победил канадец Итан Катцберг с показателем 84.12 м.

Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Американский спринтер Ноа Лайлз выиграл стометровку со временем 9:79 секунд, опередив ямайца Кишейна Томпсона на пять тысячных. "Бронзу" завоевал американец Фред Керли.

Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Другие победы спортсменов:

американский гольфист Скотти Шеффлер одержал победу в индивидуальном первенстве

Скотти Шеффлер одержал победу немка Джессика фон Брэдов-Верндл выиграла индивидуальный гран-при по выездке (фристайл)

(фристайл) итальянки Сара Эррани и Ясмине Паолини одержали победу в парном разряде женского тенниса

американка Кристен Фолкнер получила "золото" в шоссейном велоспорте

китайский бадминтонист Фань Чжэньдун победил в индивидуальных соревнованиях мужчин

Фань Чжэньдун победил в мужчин кореец Ким У Чин завоевал победу в личном первенстве в стрельбе из лука

китайский гимнаст Ян Лю получил первенство в упражнении на кольцах

тайваньский дуэт Ли Яна и Ван Чи-Линя победил в парных соревнованиях в бадминтоне

чилийка Франсиско Кроветто Хадид победила в стендовой стрельбе

алжирка Кайлия Немур выиграла в гимнастическом упражнении на разновысоких брусьях

филиппинский гимнаст Карлос Эдриэль Юло завоевал первенство в соревнованиях по опорному прыжку

шведка Сара Сьострем победила в заплыве на 50 м свободным стилем

американец Бобби Финке одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем в плавании

мужская сборная Японии по фехтованию завоевала первенство в командном турнире в рапире

завоевала первенство в Китай победил в мужской эстафете 4x100 м

сборная США одержала победу в женской эстафете 4x100 м комплексом

Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

США возглавили командный зачет с 71 медалью, из которых 19 золотые. Китай имеет столько же золотых, но меньше медалей других видов – в сумме 45 наград. Третье место занимает Франция с 44 наградами, из которых 12 золотых.

Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион по популярной лиге.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде-2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.