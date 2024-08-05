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Победы спортсменов девятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

5 августа 2024 01:17
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за воскресенье, 4 августа — итоги соревнований
Украинская золотомедалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Девятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа, завершился. В этот день разыграли 20 комплектов медалей, из которых украинцы получили три.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоги девятого дня соревнований в Париже 4 августа

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл свое первое "золото" в одиночном разряде, победив в финале испанца Карлоса Алькараса в двух сетах (7:6, 7:6). Раньше у него была только бронзовая медаль.

Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в воскресенье, 4 августа

Итоги девятого дня Олимпийских игр-2024 в воскресенье, 4 августа
Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Украина завоевала две награды в прыжках в высоту: Ярослава Магучих победила с результатом 2.00 м, а Ирина Геращенко разделила "бронзу" с австралийкой Элеанор Паттерсон.

Украинец Михаил Кохан завоевал "бронзу" в метании молота с результатом 79.39 м. Победил канадец Итан Катцберг с показателем 84.12 м.

Результаты Олимпийских игр-2024 за 4 августа

Чем закончился девятый день Олимпиады-2024 в Париже 4 августа
Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Американский спринтер Ноа Лайлз выиграл стометровку со временем 9:79 секунд, опередив ямайца Кишейна Томпсона на пять тысячных. "Бронзу" завоевал американец Фред Керли.

Результаты Олимпийских игр-2024 за 4 августа

Результаты соревнований Олимпийских игр-2024 за 4 августа
Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Другие победы спортсменов:

  • американский гольфист Скотти Шеффлер одержал победу в индивидуальном первенстве
  • немка Джессика фон Брэдов-Верндл выиграла индивидуальный гран-при по выездке (фристайл)
  • итальянки Сара Эррани и Ясмине Паолини одержали победу в парном разряде женского тенниса
  • американка Кристен Фолкнер получила "золото" в шоссейном велоспорте
  • китайский бадминтонист Фань Чжэньдун победил в индивидуальных соревнованиях мужчин
  • кореец Ким У Чин завоевал победу в личном первенстве в стрельбе из лука
  • китайский гимнаст Ян Лю получил первенство в упражнении на кольцах
  • тайваньский дуэт Ли Яна и Ван Чи-Линя победил в парных соревнованиях в бадминтоне
  • чилийка Франсиско Кроветто Хадид победила в стендовой стрельбе
  • алжирка Кайлия Немур выиграла в гимнастическом упражнении на разновысоких брусьях
  • филиппинский гимнаст Карлос Эдриэль Юло завоевал первенство в соревнованиях по опорному прыжку
  • шведка Сара Сьострем победила в заплыве на 50 м свободным стилем
  • американец Бобби Финке одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем в плавании
  • мужская сборная Японии по фехтованию завоевала первенство в командном турнире в рапире
  • Китай победил в мужской эстафете 4x100 м
  • сборная США одержала победу в женской эстафете 4x100 м комплексом

Какие спортсмены завоевали золото 4 августа на Олимпиаде-2024 в Париже

Победы девятого дня Олимпийских игр-2024 в Париже 4 августа
Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

США возглавили командный зачет с 71 медалью, из которых 19 золотые. Китай имеет столько же золотых, но меньше медалей других видов – в сумме 45 наград. Третье место занимает Франция с 44 наградами, из которых 12 золотых.

Медальный зачет за 4 августа Олимпийских игр-2024 в Париже
Медальный зачет девятого дня Олимпиады-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — клуб выбрал Криштиану.

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