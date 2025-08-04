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Головна Спорт Переможець ЛЧ посилив Пафос перед матчами з Динамо

Переможець ЛЧ посилив Пафос перед матчами з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 16:01
Давид Луїс хоче допомогти Пафосу вибити Динамо з ЛЧ
Давид Луїс у збірній Бразилії. Фото: instagram.com/davidluiz23/

"Пафос" офіційно оголосив про трансфер 38-річного бразильського захисника Давида Луїса, підписавши з ним контракт до літа 2027 року. Це стало знаковим моментом для кіпрського футболу.

Клуб на своєму офіційному сайті назвав Давида Луїса "найгучнішим трансфером в історії".

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Давид Луїз повертається в європейський клубний футбол після півтора року в Південній Америці. Спочатку він виступав за "Фламенго", а потім завершив контракт із "Форталезою" за взаємною згодою. Тепер досвідчений бразилець готовий до нового старту на середземноморському березі.

Важливий трансфер для кіпріотів

Для "Пафосом", який став національним чемпіоном за підсумками минулого сезону, це підписання має велике значення. Досвід Давида Луїса стане в пригоді у двораундовому протистоянні з київським "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Давид Луис
Презентація Давида Луїса. Фото: instagram.com/davidluiz23/

Луїс мріє знову піднятися на європейську арену. У минулому він вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи, чемпіонати Англії та Франції. Перша зустріч чемпіонів України та Кіпру пройде у вівторок, 5 серпня, в польському місті Люблін. Початок за київським часом — о 21:00. Гра у відповідь відбудеться 12 серпня та прийматиме її Кіпр.

Нагадаємо, молодий український футболіст несподівано виїхав за кордон й залишився там.

Донецький "Шахтар" може втратити лідера в останні дні літнього трансферного вікна.

Гранди українського футболу відмовилися від юної зірки, яка переїхала в один із найкращих європейських чемпіонатів.

"Барселона" розв'язала кадрову проблему користуючись з ще одного вихованця клубної академії.

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Пафос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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