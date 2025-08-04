Давид Луис хочет помочь Пафосу выбить Динамо из ЛЧ

Давид Луис в сборной Бразилии. Фото: instagram.com/davidluiz23/

"Пафос" официально объявил о трансфере 38‑летнего бразильского защитника Давида Луиса, подписав с ним контракт до лета 2027 года. Это стало знаковым моментом для кипрского футбола.

Клуб на своем официальном сайте назвал Давида Луиса "самым громким трансфером в истории".

Реклама

Читайте также:

Давид Луиз возвращается в европейский клубный футбол после полутора лет в Южной Америке. Сначала он выступал за "Фламенго", а затем завершил контракт с "Форталезой" по взаимному согласию. Теперь опытный бразилец готов к новому старту на средиземноморском берегу.

Важный трансфер для киприотов

"Пафосом", который стал национальным чемпионом по итогам прошлого сезона, это подписание имеет большое значение. Опыт Давида Луиса пригодится в двухраундовом противостоянии с киевским "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Презентация Давида Луиса. Фото: instagram.com/davidluiz23/

Луис мечтает вновь подняться на европейскую арену. В прошлом он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионаты Англии и Франции. Первая встреча чемпионов Украины и Кипра пройдет во вторник, 5 августа, в польском городе Люблин. Начало по киевскому времени — в 21:00. Ответная игра состоится 12 августа и примет ее Кипр.

Напомним, молодой украинский футболист неожиданно уехал за границу и остался там.

Донецкий "Шахтер" может потерять лидера в последние дни летнего трансферного окна.

Гранды украинского футбола отказались от юной звезды, которая переехала в один из лучших европейских чемпионатов.

"Барселона" решила важную кадровую проблему за счет еще одного воспитанника клубной академии.