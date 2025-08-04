Давид Луис хочет помочь Пафосу выбить Динамо из ЛЧ

Победитель ЛЧ усилил Пафос перед матчами с Динамо
"Пафос" официально объявил о трансфере 38‑летнего бразильского защитника Давида Луиса, подписав с ним контракт до лета 2027 года. Это стало знаковым моментом для кипрского футбола.
Клуб на своем официальном сайте назвал Давида Луиса "самым громким трансфером в истории".
Давид Луиз возвращается в европейский клубный футбол после полутора лет в Южной Америке. Сначала он выступал за "Фламенго", а затем завершил контракт с "Форталезой" по взаимному согласию. Теперь опытный бразилец готов к новому старту на средиземноморском берегу.
Важный трансфер для киприотов
"Пафосом", который стал национальным чемпионом по итогам прошлого сезона, это подписание имеет большое значение. Опыт Давида Луиса пригодится в двухраундовом противостоянии с киевским "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.
Луис мечтает вновь подняться на европейскую арену. В прошлом он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионаты Англии и Франции. Первая встреча чемпионов Украины и Кипра пройдет во вторник, 5 августа, в польском городе Люблин. Начало по киевскому времени — в 21:00. Ответная игра состоится 12 августа и примет ее Кипр.
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