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Главная Спорт Победитель ЛЧ усилил Пафос перед матчами с Динамо

Победитель ЛЧ усилил Пафос перед матчами с Динамо

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 16:01
Давид Луис хочет помочь Пафосу выбить Динамо из ЛЧ
Давид Луис в сборной Бразилии. Фото: instagram.com/davidluiz23/

"Пафос" официально объявил о трансфере 38‑летнего бразильского защитника Давида Луиса, подписав с ним контракт до лета 2027 года. Это стало знаковым моментом для кипрского футбола. 

Клуб на своем официальном сайте назвал Давида Луиса "самым громким трансфером в истории". 

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Давид Луиз возвращается в европейский клубный футбол после полутора лет в Южной Америке. Сначала он выступал за "Фламенго", а затем завершил контракт с "Форталезой" по взаимному согласию. Теперь опытный бразилец готов к новому старту на средиземноморском берегу. 

Важный трансфер для киприотов

"Пафосом", который стал национальным чемпионом по итогам прошлого сезона, это подписание имеет большое значение. Опыт Давида Луиса пригодится в двухраундовом противостоянии с киевским "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. 

Давид Луис
Презентация Давида Луиса. Фото: instagram.com/davidluiz23/

Луис мечтает вновь подняться на европейскую арену. В прошлом он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионаты Англии и Франции. Первая встреча чемпионов Украины и Кипра пройдет во вторник, 5 августа, в польском городе Люблин. Начало по киевскому времени — в 21:00. Ответная игра состоится 12 августа и примет ее Кипр. 

Напомним, молодой украинский футболист неожиданно уехал за границу и остался там. 

Донецкий "Шахтер" может потерять лидера в последние дни летнего трансферного окна. 

Гранды украинского футбола отказались от юной звезды, которая переехала в один из лучших европейских чемпионатов. 

"Барселона" решила важную кадровую проблему за счет еще одного воспитанника клубной академии. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Пафос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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