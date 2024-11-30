Реал Мадрид змінить тренера: Анчелотті звільнять, а прийде Соларі.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" невдовзі відбудеться зміна головного тренера. Майбутнє наставника команди Карло Анчелотті вже вирішене.

Про це повідомило видання El Gol Digital.

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Очікуємо на звільнення Анчелотті

Про звільнення Анчелотті в "Реалі" почали роздумувати через поразку від "Барселони" (0:4). Після цього було фіаско в матчі з "Міланом" (1:3) в Лізі чемпіонів. На фоні цих невдач президент мадридців Флорентіно Перес почав консультації з функціонером клубу Сантьяго Соларі, щоб той став виконуючим обов’язки головного тренера.

В останніх матчах "Реал" зміг трохи виправити ситуацію та скоротив відставання від "Барселони" в чемпіонаті. Однак в Лізі чемпіонів сталася болюча поразка від "Ліверпуля" (0:2). Попри наявність більш зіркових футболістів у складі мадридців, англійці під керівництвом Арне Слота їх проти зім’яли.

Після болючої поразки Перес прийняв рішення щодо звільнення Анчелотті. Для цього підберуть відповідний момент, коли команда наступного разу втратить очки.

Сантьяго Соларі. Фото: EFE

Соларі, який вже тренував команду шість місяців у сезоні 2018/2019 рр., працюватиме до літа 2025 року. В червні "Реал" підпише контракт з головним тренером "Баєра" Леверкузен та своїм колишнім футболістом Хабі Алонсо.

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