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Перес після Ліверпуля остаточно вирішив звільнити Анчелотті

30 листопада 2024 11:36
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Реал Мадрид змінить тренера: Анчелотті звільнять, а прийде Соларі.
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У мадридському "Реалі" невдовзі відбудеться зміна головного тренера. Майбутнє наставника команди Карло Анчелотті вже вирішене.

Про це повідомило видання El Gol Digital.

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Про звільнення Анчелотті в "Реалі" почали роздумувати через поразку від "Барселони" (0:4). Після цього було фіаско в матчі з "Міланом" (1:3) в Лізі чемпіонів. На фоні цих невдач президент мадридців Флорентіно Перес почав консультації з функціонером клубу Сантьяго Соларі, щоб той став виконуючим обов’язки головного тренера.

В останніх матчах "Реал" зміг трохи виправити ситуацію та скоротив відставання від "Барселони" в чемпіонаті. Однак в Лізі чемпіонів сталася болюча поразка від "Ліверпуля" (0:2). Попри наявність більш зіркових футболістів у складі мадридців, англійці під керівництвом Арне Слота їх проти зім’яли.

Після болючої поразки Перес прийняв рішення щодо звільнення Анчелотті. Для цього підберуть відповідний момент, коли команда наступного разу втратить очки.

Сантьяго Солари
Сантьяго Соларі. Фото: EFE

Соларі, який вже тренував команду шість місяців у сезоні 2018/2019 рр., працюватиме до літа 2025 року. В червні "Реал" підпише контракт з головним тренером "Баєра" Леверкузен та своїм колишнім футболістом Хабі Алонсо.

Нагадаємо, батько Анатолія Трубіна дав інтерв’ю російським пропагандистам, де розкритикував сина за рішення не потиснути руку Олександру Головіну.

Раніше стало відомо, хто замінить в "Динамо" Олександра Шовковського на посаді головного тренера.

Олександра Шовковського розкритикували за поведінку після матчу з "Вікторією" в Лізі чемпіонів.

футбол Реал Мадрид Флорентіно Перес Карло Анчелотті Хабі Алонсо

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