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Перес после Ливерпуля окончательно решил уволить Анчелотти

30 ноября 2024 11:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал Мадрид сменит тренера: Анчелотти уволят, а придет Солари
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В мадридском "Реале" вскоре произойдет смена главного тренера. Будущее наставника команды Карло Анчелотти уже решено.

Об этом сообщило издание El Gol Digital.

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Ожидаем увольнения Анчелотти

Об уходе Анчелотти в "Реале" начали размышлять из-за поражения от "Барселоны" (0:4). После этого последовало фиаско в матче с "Миланом" (1:3) в Лиге чемпионов. На фоне этих неудач президент мадридцев Флорентино Перес начал консультации с функционером клуба Сантьяго Солари, чтобы тот стал исполняющим обязанности главного тренера.

В последних матчах "Реал" смог немного поправить ситуацию и сократил отставание от "Барселоны" в чемпионате. Однако в Лиге чемпионов произошло болезненное поражение от "Ливерпуля" (0:2). Несмотря на наличие более звездных футболистов в составе мадридцев, англичане под руководством Арне Слота их против смяли.

После болезненного поражения Перес принял решение об увольнении Анчелотти. Для этого подберут подходящий момент, когда команда в следующий раз потеряет очки.

Сантьяго Солары
Сантьяго Солари. Фото: EFE

Солари, уже тренировавший команду шесть месяцев в сезоне 2018/2019 гг., будет работать до лета 2025 года. В июне "Реал" подпишет контракт с главным тренером "Байера" Леверкузен и своим бывшим футболистом Хаби Алонсо.

Напомним, отец Анатолия Трубина дал интервью российским пропагандистам, где раскритиковал сына за решение не пожать руку Александру Головину.

Ранее стало известно, кто заменит в "Динамо" Александра Шовковского на должности главного тренера.

Александр Шовковский был раскритикован за поведение после матча с "Викторией" в Лиге чемпионов.

футбол Реал Мадрид Флорентино Перес Карло Анчелотти Хаби Алонсо

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