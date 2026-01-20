Відео
Перший спаринг Динамо на зборах розчарував результатом

Перший спаринг Динамо на зборах розчарував результатом

Дата публікації: 20 січня 2026 19:03
Експерименти Костюка не принесли результату в першому матчі Динамо
Ігор Костюк під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зіграло внічию в першому контрольному матчі зимових зборів, які команда проводить у Туреччині. Суперником "біло-синіх" став представник польської Екстракляси "Корона".

Стартовий спаринг вийшов робочим і багато в чому експериментальним, повідомляє портал Новини.LIVE.

Тренерський штаб Ігоря Костюка залучив розширену обойму, давши ігровий час як основним футболістам, так і молоді. Зокрема, на полі з'явилися голкіпер Денис Ігнатенко, захисник Максим Коробов та форвард Владислав Герич. Усі вони отримали можливість проявити себе в умовах ігрового ритму.

Александр Пихаленок
Олександр Піхальонок (праворуч) із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Як "Динамо" розпочало 2026 рік

Найактивніше матч розпочала саме українська команда. "Динамо" регулярно доходило до штрафного майданчика суперника, створивши кілька небезпечних епізодів у першому таймі. Найпомітнішим був Богдан Редушко, який двічі опинявся на ударних позиціях, але в одному випадку м'яч було винесено з лінії воріт, а в іншому — удар прийшовся в голкіпера.

Польський клуб до середини тайму практично не загрожував воротам киян та робив ставку на оборону з розрахунком на рідкісні контратаки. "Динамо" контролювало м'яч і темп зустрічі, проте до перерви рахунок так і не було відкрито.

Після перерви склад "біло-синіх" був майже повністю оновлений, але характер матчу не змінився. Попри територіальну перевагу та декілька підходів з обох сторін, команди не зуміли реалізувати свої моменти. У підсумку стартовий спаринг на зимових зборах завершився нульовою нічиєю. Наступний контрольний матч "Динамо" проведе 25 січня проти косоварського клубу "Малишева".

"Динамо" в першому таймі: Ігнатенко, Коробов, Д. Попов, Захарченко, Вівчаренко, Михайленко, Яцик (Осипенко, 33), Волошин, Піхальонок, Герич.

"Динамо" у другому таймі: Суркіс, Караваєв, Біловар, Тіаре, Михавко, Бражко, Шапаренко, Осипенко Рубчинський (Огундана, 64), Герич (Герреро, 64).

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
