Эксперименты Костюка не принесли результата в первом матче Динамо

Игорь Костюк во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло вничью в первом контрольном матче зимних сборов, которые команда проводит в Турции. Соперником "бело-синих" стал представитель польской Экстраклясы "Корона".

Стартовый спарринг получился рабочим и во многом экспериментальным, сообщает портал Новини.LIVE.

Тренерский штаб Игоря Костюка задействовал расширенную обойму, дав игровое время как основным футболистам, так и молодежи. В частности, на поле появились голкипер Денис Игнатенко, защитник Максим Коробов и форвард Владислав Герич. Все они получили возможность проявить себя в условиях игрового ритма.

Александр Пихаленок (справа) с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как "Динамо" начало 2026 год

Активнее матч начала именно украинская команда. "Динамо" регулярно доходило до штрафной площади соперника, создав несколько опасных эпизодов в первом тайме. Наиболее заметным был Богдан Редушко, который дважды оказывался на ударных позициях, но в одном случае мяч был вынесен с линии ворот, а в другом — удар пришелся в голкипера.

Польский клуб до середины тайма практически не угрожал воротам киевлян и делал ставку на оборону с расчетом на редкие контратаки. "Динамо" контролировало мяч и темп встречи, однако до перерыва счет так и не был открыт.

После перерыва состав "бело-синих" был почти полностью обновлён, но характер матча не изменился. Несмотря на территориальное преимущество и несколько подходов с обеих сторон, команды не сумели реализовать свои моменты. В итоге стартовый спарринг на зимних сборах завершился нулевой ничьей. Следующий контрольный матч "Динамо" проведет 25 января против косоварского клуба "Малишева".

"Динамо" в первом тайме: Игнатенко, Коробов, Д. Попов, Захарченко, Вивчаренко, Михайленко, Яцик (Осипенко, 33), Волошин, Пихаленок, Герич.

"Динамо" во втором тайме: Суркис, Караваев, Биловар, Тиаре, Михавко, Бражко, Шапаренко, Осипенко Рубчинский (Огундана, 64), Герич (Герреро, 64).

