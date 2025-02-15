Яннік Сіннер дискваліфікований, але зіграє на Ролан Гаррос

Яннік Сіннер. Фото: instagram.com/janniksin

Перша ракетка у світі італієць Яннік Сіннер отримав дискваліфікацію через допінгову справу. При цьому, йому дали мінімальне покарання.

Про це повідомила пресслужба WADA.

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Яннік Сіннер. Фото: instagram.com/janniksin

За що відсторонили Сіннера

У вересні Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію в CAS у справі Сіннера, який раніше порушив антидопінгові правила, але не був відсторонений. Зараз WADA відкликало апеляцію.

Як стало відомо, організація прийняла пояснення спортсмена про те, що заборонений препарат клостебол потрапив у його організм ненавмисно і не давав йому переваг.

Зазначається, що порушення було допущено через недбалість оточення спортсмена.

Сіннер зможе повернутися на корт перед "Ролан Гаррос", який пройде з 25 травня по 8 червня.

У поточному сезоні Сіннер виграв на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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