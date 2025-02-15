Янник Синнер дисквалифицирован, но сыграет на Ролан Гаррос

Янник Синнер. Фото: instagram.com/janniksin

Первая ракетка в мире итальянец Янник Синнер получил дисквалификацию из-за допингового дела. При этом, ему дали минимальное наказание.

Об этом сообщила пресс-служба WADA.

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Янник Синнер. Фото: instagram.com/janniksin

За что отстранили Синнера

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS по делу Синнера, который ранее нарушил антидопинговые правила, но не был отстранен. Сейчас WADA отозвало апелляцию.

Как стало известно, организация приняла объяснение спортсмена о том, что запрещенный препарат клостебол попал в его организм не намеренно и не давал ему преимуществ.

Отмечается, что нарушение было допущено из-за небрежности окружения спортсмена.

Синнер сможет вернуться на корт перед "Ролан Гаррос", который пройдет с 25 мая по 8 июня.

В текущем сезоне Синнер выиграл на Открытом чемпионате Австралии.

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