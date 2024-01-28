Синнер в волевом стиле обыграл россиянина Медведева и стал победителем Australian Open
В Мельбурне состоялся финал Открытого чемпионата Австралии у мужчин. В главном матче сразились четвертая ракетка мира Янник Синнер из Италии и третья — россиянин Даниил Медведев.
Победил в этой игре 22-летний Синнер, сообщил портал Новини.LIVE.
Янник Синнер — Даниил Медведев — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Прошедший матч длился 3 часа 46 минут, в течение которых Синнер проиграл два первых сета и был близок к поражению, но собрал волю в кулак и выиграл.
За всю игру итальянец подал 14 эйсов, сделал пять двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов.
Медведев подал 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и использовал четыре из двенадцати брейков.
Отметим, что теннисисты сыграли друг с другом десять матчей, в которых шесть выиграл Медведев и четыре Синнер. Важно добавить, что последние четыре игры остались за итальянцем.
Синнер впервые выиграл турнир из серии Большого Шлема. Однако в общем это уже его 11-я победа.
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