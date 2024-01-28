Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сіннер у вольовому стилі обіграв росіянина Медведєва та став переможцем Australian Open arrow

Сіннер у вольовому стилі обіграв росіянина Медведєва та став переможцем Australian Open

28 січня 2024 17:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сіннер у вольовому стилі обіграв росіянина Медведєва та став переможцем Australian Open
Яннік Сіннер після перемоги. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Мельбурні відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії у чоловіків. У головному матчі грали четверта ракетка світу Яннік Сіннер з Італії та третя — росіянин Данило Медведєв.

Переміг у цій грі 22-річний Сіннер, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Яннік Сіннер — Данило Медведєв — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Матч тривав 3 години 46 хвилин, протягом яких Сіннер програв два перші сети і був близький до поразки, але зібрав волю в кулак та виграв.

За всю гру італієць подав 14 ейсів, зробив п'ять подвійних помилок та реалізував чотири з дев'яти брейк-пойнтів.

Медведєв подав 11 ейсів, припустився трьох подвійних помилок і використав чотири з дванадцяти брейків.

Зазначимо, що тенісисти зіграли один з одним десять матчів, у яких шість виграв Медведєв та чотири Сіннер. Важливо додати, що останні чотири ігри залишилися за італійцем.

Сіннер вперше виграв турнір із серії Великого Шолому. Однак, загалом, це вже його 11-та перемога.

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

"Барселона" звільнить Хаві і вже обрала нового тренера.

Карло Анчелотті попросив повернути до "Реала" володаря Золотого м'яча.

"Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилася з новим тренером.

Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії.

Турніри Великого шлему
Australian Open
Даніїл Мєдвєдєв
Яннік Сіннер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

Актуальне по темі