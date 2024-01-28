Сіннер у вольовому стилі обіграв росіянина Медведєва та став переможцем Australian Open

Яннік Сіннер після перемоги. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

У Мельбурні відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії у чоловіків. У головному матчі грали четверта ракетка світу Яннік Сіннер з Італії та третя — росіянин Данило Медведєв.

Переміг у цій грі 22-річний Сіннер, повідомив портал Новини.LIVE.

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Яннік Сіннер — Данило Медведєв — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Матч тривав 3 години 46 хвилин, протягом яких Сіннер програв два перші сети і був близький до поразки, але зібрав волю в кулак та виграв.

За всю гру італієць подав 14 ейсів, зробив п'ять подвійних помилок та реалізував чотири з дев'яти брейк-пойнтів.

Медведєв подав 11 ейсів, припустився трьох подвійних помилок і використав чотири з дванадцяти брейків.

Зазначимо, що тенісисти зіграли один з одним десять матчів, у яких шість виграв Медведєв та чотири Сіннер. Важливо додати, що останні чотири ігри залишилися за італійцем.

Сіннер вперше виграв турнір із серії Великого Шолому. Однак, загалом, це вже його 11-та перемога.

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