Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Киченок и Остапенко проиграли своей первый финал на турнирах Большого Шлема arrow

Киченок и Остапенко проиграли своей первый финал на турнирах Большого Шлема

28 января 2024 09:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Киченок и Остапенко проиграли своей первый финал на турнирах Большого Шлема
Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Открытом чемпионате Австралии по теннису прошел финал в женском парном разряде. За долгожданный кубок сразились дуэт украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко против бельгийки Элизе Мертенс и Се Шувэй из Тайваня.

Матч завершился поражением Киченок и Остапенко, сообщил портал Новини.LIVE,

Читайте также:

Людмила Киченок / Елена Остапенко — Элизе Мертенс / Се Шувэй —1:6, 5:7

Для Киченок и Остапенко это был первый финал на мейджорах. Ранее они добирались лишь до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона в 2022 году. Вероятно, из-за отсутствия опыта они и были андердогами по котировкам букмекеров перед матчем.

Сама игра продлилась 1 час 34 минуты, в течение которых Киченок и Остапенко четырежды подавали навылет, сделали пять двойных ошибок и использовали два из трех брейков.

Мертенс и Шувей подали один эйс, сделали шесть двойных ошибок и реализовали шесть из четырнадцати брейков.

Отметим, что более опытный дуэт Мертенс и Шувэй выиграл свой второй турнир Большого Шлема. В 2021 году они победили на Уимблоне. Всего у Мертенс четыре победы на мейджорах, а у Шувэй — семь. На том же Australian Open-2024 она победила в миксте.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

Теннис
Australian Open
украинские теннисисты
Людмила Киченок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме