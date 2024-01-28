Киченок и Остапенко проиграли своей первый финал на турнирах Большого Шлема
На Открытом чемпионате Австралии по теннису прошел финал в женском парном разряде. За долгожданный кубок сразились дуэт украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко против бельгийки Элизе Мертенс и Се Шувэй из Тайваня.
Матч завершился поражением Киченок и Остапенко, сообщил портал Новини.LIVE,
Людмила Киченок / Елена Остапенко — Элизе Мертенс / Се Шувэй —1:6, 5:7
Для Киченок и Остапенко это был первый финал на мейджорах. Ранее они добирались лишь до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона в 2022 году. Вероятно, из-за отсутствия опыта они и были андердогами по котировкам букмекеров перед матчем.
Сама игра продлилась 1 час 34 минуты, в течение которых Киченок и Остапенко четырежды подавали навылет, сделали пять двойных ошибок и использовали два из трех брейков.
Мертенс и Шувей подали один эйс, сделали шесть двойных ошибок и реализовали шесть из четырнадцати брейков.
Отметим, что более опытный дуэт Мертенс и Шувэй выиграл свой второй турнир Большого Шлема. В 2021 году они победили на Уимблоне. Всего у Мертенс четыре победы на мейджорах, а у Шувэй — семь. На том же Australian Open-2024 она победила в миксте.
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