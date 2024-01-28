Кіченок та Остапенко програли свій перший фінал на турнірах Великого Шолому

Людмила Кіченок та Олена Остапенко. Фото: j48tennis.net

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу відбувся фінал у жіночому парному розряді. За довгоочікуваний кубок змагалися дует українки Людмили Кіченок та латвійки Олени Остапенко проти бельгійки Елізе Мертенс та Сьо Шувей із Тайваню.

Матч завершився поразкою Кіченок та Остапенко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для Кіченок та Остапенко це був перший фінал на мейджорах. Раніше вони добиралися лише до півфіналів Ролан Гаррос та Вімблдона у 2022 році. Ймовірно, через відсутність досвіду вони й були андердогами з котирувань букмекерів перед матчем.

Сама гра тривала 1 годину 34 хвилини, протягом яких Кіченок та Остапенко чотири рази подавали навиліт, зробили п'ять подвійних помилок та використали два з трьох брейків.

Мертенс і Шувей подали один ейс, зробили шість подвійних помилок та реалізували шість із чотирнадцяти брейків.

Зазначимо, що досвідченіший дует Мертенс і Шувей виграв свій другий турнір Великого Шолому. 2021 року вони перемогли на Вімблоні. Загалом у Мертенс чотири перемоги на мейджорах, а у Шувей — сім. На тому ж Australian Open-2024 вона перемогла у міксті.

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