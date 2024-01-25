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Ястремська розповіла, через що програла у півфіналі Australia Open

25 січня 2024 20:22
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Агабекян Карен
редактор
Ястремська розповіла, через що програла у півфіналі Australia Open
Даяна Ястремська під час півфіналу. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Агабекян Карен
редактор

25 січня у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії українка Даяна Ястремська програла китаянці Чжен Ціньвень. Для українки це був історичний матч у 1/2 фіналу Australian Open.

Після матчу українка розповіла про причину своєї поразки. Слова Ястремської навів портал asaptext.com.

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Зазначимо, що у першому сеті українка брала медичну перерву і навіть покидала корт.

Що сталося з Ястремською

За словами українки, їй не сумно через поразку, оскільки більше хвилює нестача емоцій, фізичної підготовки та відновлення перед матчем.

Даяна зазначила, що зазнала травми під час розминки. Українка потягла м'язи живота і в першому сеті після форхенду пошкоджена область тіла почала сильно боліти. Саме тому Ястремська взяла медичну перерву.

"Стало краще, але продовжувала відчувати біль десь глибоко всередині. Відчувала, що не зможу віддати все, оскільки віддавати особливо і не залишалося чого", — сказала Ястремська.

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Даяна Ястремська
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українські тенісисти

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