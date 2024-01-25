Ястремська перервала серію із восьми перемог поспіль на Australian Open

Даяна Ястремська перед матчем. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше взяла участь у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Її суперницею стала китаянка Чжен Ціньвень.

Українка впевнено розпочала півфінальну партію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська розпочала поєдинок в агресивному стилі та зуміла виграти два гейми поспіль, впоравшись із подачами суперниці. Однак у третьому геймі українка припустилася кількох подвійних помилок і дозволила Чжен Ціньвень скоротити відставання.

Чжен Циньвень та Даяна Ястремська перед поєдинком. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Проблеми Ястремської

У середині сета у тенісистки з України почалися проблеми зі стегном, що дозволило китаянці перехопити ініціативу. Ястремській довелося навіть покинути корт, щоб медики змогли надати їй допомогу. Одеситка непогано контратакувала і намагалася перехопити ініціативу, але поступилася першим сетом з рахунком 4:6.

Даяна Ястремська відбиває м'яч. Скриншот Eurosport

Друга частина поєдинку вийшла для Ястремської нервово., Даяна грала нестабільно, але не збиралася здаватися та взяла подачу у суперниці. У середині сета українці вдалося нав'язати Чжен свою гру. Ястремська після своєї подачі повела у рахунку 3:2.

Проте дуже часто, коли Даяна відігравалася, вона втрачала гейм на своїх подачах. Китаянка краще справлялася з емоціями у цьому поєдинку та продемонструвала зрілу гру. Прохолодність Чжен стала вирішальним чинником у цьому півфіналі. Китаянка вийшла у фінал, де зустрінеться з Аріною Соболенко з Білорусі.

Australian Open. Жінки. Півфінал.

Чжен Ціньвень (Китай) — Даяна Ястремська (Україна) — 2:0 (6:4, 6:4)

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