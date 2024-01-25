Ястремская прервала серию из восьми побед подряд на Australian Open

Даяна Ястремская перед матчем. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в истории приняла участие в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Ее соперницей стала китаянка Чжэн Циньвэнь.

Украинка уверенно начала полуфинальную партию, сообщает портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремская начала поединок в агрессивном стиле и сумела выиграть два гейма подряд, справившись с подачами соперницы. Однако в третьем гейме украинка допустила несколько двойных ошибок и позволила Чжэн Циньвэнь сократить отставание.

Чжэн Циньвень и Даяна Ястремская перед поединком. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Проблемы Ястремской

В середине сета у теннисистки из Украины начались проблемы с бедром, что позволило китаянке перехватить инициативу. Ястремской пришлось даже покинуть корт, чтобы медики смогли оказать ей помощь. Одесситка неплохо контратаковала и старалась перехватить инициативу, но уступила первый сет со счетом 4:6.

Даяна Ястремская отбивает мяч. Скриншот Eurosport

Вторая часть поединка получилась для Ястремской нервной, Даяна играла нестабильно, но не собиралась сдаваться и взяла подачу у соперницы. В середине сета украинке удалось навязать Чжэн свою игру. Ястремская после своей подачи повела в счете 3:2.

Однако очень часто, когда Даяна отыгрывалась, она теряла гейм на своих подачах. Китаянка лучше справлялась с эмоциями в этом поединке и продемонстрировала зрелую игру. Хладнокровие Чжэн стало решающим фактором в этом полуфинале. Китаянка вышла в финал, где встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.

Australian Open. Женщины. Полуфинал.

Чжэн Циньвень (Китай) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:0 (6:4, 6:4)

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