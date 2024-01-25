Ястремская против Чжэн в 1/2 Australian Open — прогноз и ставки на матч

Даяна Ястремская празднует победу в четвертьфинале. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) Даяна Ястремская будет противостоять Чжэн Циньвэнь. Украинка сохраняет неплохие шансы на выход в финал женского одиночного турнира.

Китайская спортсменка считается фаворитом матча, сообщает портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремская установила уникальное достижение. Она стала первой за несколько десятилетий несеяной теннисисткой, которая сумела пробиться в полуфинал австралийского мейджора. Украинка противостояла на турнире соперницам из ТОП-50, действовала на корте мощно и агрессивно. Она находится в прекрасной форме и готова снова удивить скептиков в полуфинале Australian Open.

Чжэн Циньвэнь на AO. Фото: REUTERS/Edgar Su

Чжэн Циньвэнь моложе украинки на два года. Она исповедует тот же стиль тенниса, что и Даяна Ястремская. Звезда китайского тенниса впервые громко заявила о себе в 2022 году, когда дошла до третьего раунда "Уимблдона" и четвертого раунда "Ролан Гаррос". Год спустя она оказалась в четвертьфинале US Open. Прогресс очевиден.

Даяна Ястремская благодарит зрителей. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

На что сделать ставку в матче Ястремской и Чжэн

Украинка и китаянка владеют мощным форхендом, редко отдают свои подачи и хорошо играют на задней линии. Турнирная сетка у Чжэн была более легкой, она почти не встречала фавориток на пути в полуфинал. При этом Ястремская играет на кураже и проводит лучший турнир в карьере.

Фавориткой поединка считают Циньвэнь. БК Favbet дает коэффициент 1,51 на ее победу. Ставка в пользу Даяны Ястремской составляет 2,55. Фора Ястремской +3.5 по геймам идет с коэффициентом 1.79.

Противостояние пройдет в среду, 25-го января. Начало поединка запланировано на 12:00 по киевскому времени.

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