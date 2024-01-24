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Ястремская рассказала о своей главной задаче на Australian Open

24 января 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ястремская рассказала о своей главной задаче на Australian Open
Даяна Ястремская эмоционально реагирует на победу. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Australian Open. Одесситка посвятила победу украинским военнослужащим. 

Ястремская на послематчевой пресс-конференции заявила, что надеется выиграть турнир ради того, чтобы напомнить миру о российской агрессии. 

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В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису Даяна Ястремская в двух сетах уверенно обыграла Линду Носкову  из Чехии со счетом 6:4, 6:3. Это первый выход одесситки в полуфинал Турнира Большого шлема и повторение достижения Элины Свитолиной.

Даяна Ястремская
Автограф Даяны Ястремской. Скриншот YouTube

Ни одной украинке ни разу не удавалось выйти в финал теннисного мейджора. Ястремская надеется вписать свое имя в историю. При этом Даяна рассказала, что почему для нее важно оставлять небольшие послания после каждой победы на турнире. 

Заявление Ястремской после матча

"Я горжусь нашими бойцами из Украины", — написала Даяна Ястремская прямо на телекамере оператора после победы в четвертьфинале. Позже спортсменка объяснила, что старается при каждой возможности напоминать о защитниках родины и их подвиге. 

"В этом заключается моя главная миссия на турнире. Сложно выразить это словами без эмоций. Я должна продолжать побеждать, чтобы мир помнил о наших защитниках. И чтобы украинцы знали, что я ими горжусь", — рассказала Даяна Ястремская.

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спорт
Даяна Ястремская
Теннис
Australian Open
украинские теннисисты

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