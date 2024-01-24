Ястремская рассказала о своей главной задаче на Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Australian Open. Одесситка посвятила победу украинским военнослужащим.
Ястремская на послематчевой пресс-конференции заявила, что надеется выиграть турнир ради того, чтобы напомнить миру о российской агрессии.
В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису Даяна Ястремская в двух сетах уверенно обыграла Линду Носкову из Чехии со счетом 6:4, 6:3. Это первый выход одесситки в полуфинал Турнира Большого шлема и повторение достижения Элины Свитолиной.
Ни одной украинке ни разу не удавалось выйти в финал теннисного мейджора. Ястремская надеется вписать свое имя в историю. При этом Даяна рассказала, что почему для нее важно оставлять небольшие послания после каждой победы на турнире.
Заявление Ястремской после матча
"Я горжусь нашими бойцами из Украины", — написала Даяна Ястремская прямо на телекамере оператора после победы в четвертьфинале. Позже спортсменка объяснила, что старается при каждой возможности напоминать о защитниках родины и их подвиге.
"В этом заключается моя главная миссия на турнире. Сложно выразить это словами без эмоций. Я должна продолжать побеждать, чтобы мир помнил о наших защитниках. И чтобы украинцы знали, что я ими горжусь", — рассказала Даяна Ястремская.
Напомним, сборная Украины может не выйти на Евро-2024 из-за позиции УЕФА — что известно.
Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере.
Зинченко назвал лучшего тренера в своей карьере.
Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь.
"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии.
Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы.
Читайте Новини.LIVE!