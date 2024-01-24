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Ястремська розповіла про своє головне завдання на Australian Open

24 січня 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ястремська розповіла про своє головне завдання на Australian Open
Даяна Ястремська емоційно реагує перемогу. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася емоціями після виходу до півфіналу Australian Open. Одеситка присвятила перемогу українським військовослужбовцям.

Ястремська на післяматчевій пресконференції заявила, що сподівається виграти турнір заради того, щоб нагадати світові про російську агресію.

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У рамках чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Даяна Ястремська у двох сетах впевнено обіграла Лінду Носкову із Чехії з рахунком 6:4, 6:3. Це перший вихід одеситки до півфіналу Турніру Великого шолома та повторення досягнення Еліни Світоліної.

Даяна Ястремська
Автограф Даяни Ястремської. Скриншот YouTube

Жодній українці жодного разу не вдавалося вийти у фінал тенісного мейджору. Ястремська сподівається написати своє ім'я в історію. При цьому Даяна розповіла, що чомусь для неї важливо залишати невеликі послання після кожної перемоги на турнірі.

Заява Ястремської після матчу

"Я пишаюся нашими бійцями з України", — написала Даяна Ястремська прямо на телекамері оператора після перемоги у чвертьфіналі. Пізніше спортсменка пояснила, що намагається при кожній нагоді нагадувати про захисників батьківщини та їхній подвиг.

"У цьому полягає моя головна місія на турнірі. Важко висловити це словами без емоцій. Я маю продовжувати перемагати, щоб світ пам'ятав про наших захисників. І щоб українці знали, що я ними пишаюся", — розповіла Даяна Ястремська.

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спорт
Даяна Ястремська
Теніс
Australian Open
українські тенісисти

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