Ястремська проти Чжен в 1/2 Australian Open — прогноз та ставки на матч
У півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) Даяна Ястремська протистоятиме Чжен Ціньвень. Українка зберігає непогані шанси на вихід у фінал жіночого одиночного турніру.
Китайська спортсменка вважається фаворитом матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Даяна Ястремська встановила унікальне досягнення. Вона стала першою за кілька десятиліть несіяною тенісисткою, яка зуміла пробитися до півфіналу австралійського мейджора. Українка протистояла на турнірі суперницям із ТОП-50, діяла на корті потужно та агресивно. Вона знаходиться у чудовій формі та готова знову здивувати скептиків у півфіналі Australian Open.
Чжен Ціньвень молодший за українку на два роки. Вона сповідує той самий стиль тенісу, що й Даяна Ястремська. Зірка китайського тенісу вперше голосно заявила про себе у 2022 році, коли дійшла до третього раунду "Вімблдону" та четвертого раунду "Ролан Гаррос". Через рік вона опинилася у чвертьфіналі US Open. Прогрес очевидний.
На що зробити ставку в матчі Ястремської та Чжен
Українка та китаянка володіють потужним форхендом, рідко віддають свої подачі та добре грають на задній лінії. Турнірна сітка у Чжен була легшою, вона майже не зустрічала фавориток на шляху до півфіналу. При цьому Ястремська грає на куражі та проводить найкращий турнір у кар'єрі.
Фавориткою поєдинку вважають Ціньвень. БК Favbet дає коефіцієнт 1,51 на її перемогу. Ставка на користь Даяни Ястремської складає 2,55. Фора Ястремської +3.5 за геймами йде з коефіцієнтом 1.79.
Протистояння пройде у середу, 25 січня. Початок поєдинку заплановано на 12:00 за київським часом.
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