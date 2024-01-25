Ястремська проти Чжен в 1/2 Australian Open — прогноз та ставки на матч

Даяна Ястремська святкує перемогу у чвертьфіналі. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

У півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) Даяна Ястремська протистоятиме Чжен Ціньвень. Українка зберігає непогані шанси на вихід у фінал жіночого одиночного турніру.

Китайська спортсменка вважається фаворитом матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська встановила унікальне досягнення. Вона стала першою за кілька десятиліть несіяною тенісисткою, яка зуміла пробитися до півфіналу австралійського мейджора. Українка протистояла на турнірі суперницям із ТОП-50, діяла на корті потужно та агресивно. Вона знаходиться у чудовій формі та готова знову здивувати скептиків у півфіналі Australian Open.

Чжен Ціньвень на AO. Фото: REUTERS/Edgar Su

Чжен Ціньвень молодший за українку на два роки. Вона сповідує той самий стиль тенісу, що й Даяна Ястремська. Зірка китайського тенісу вперше голосно заявила про себе у 2022 році, коли дійшла до третього раунду "Вімблдону" та четвертого раунду "Ролан Гаррос". Через рік вона опинилася у чвертьфіналі US Open. Прогрес очевидний.

Даяна Ястремська дякує глядачам. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

На що зробити ставку в матчі Ястремської та Чжен

Українка та китаянка володіють потужним форхендом, рідко віддають свої подачі та добре грають на задній лінії. Турнірна сітка у Чжен була легшою, вона майже не зустрічала фавориток на шляху до півфіналу. При цьому Ястремська грає на куражі та проводить найкращий турнір у кар'єрі.

Фавориткою поєдинку вважають Ціньвень. БК Favbet дає коефіцієнт 1,51 на її перемогу. Ставка на користь Даяни Ястремської складає 2,55. Фора Ястремської +3.5 за геймами йде з коефіцієнтом 1.79.

Протистояння пройде у середу, 25 січня. Початок поєдинку заплановано на 12:00 за київським часом.

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