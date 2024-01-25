Ястремская рассказала, из-за чего проиграла в полуфинале Australia Open

Даяна Ястремская во время полуфинала. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

25 января в полуфинале Открытого чемпионата Австралии украинка Даяна Ястремская проиграла китаянке Чжэн Циньвень. Для украинки это был исторический матч в 1/2 финала Australian Open.

После матча украинка рассказала о причине своего поражения. Слова Ястремской привел портал asaptext.com.

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Отметим, что в первом сете украинка брала медицинский перерыв и даже покидала корт.

Что произошло с Ястремской

По словам украинки, ей не грустно из-за поражения, поскольку больше волнует нехватка эмоций, физической подготовки и восстановления перед матчем.

Даяна отметила, что получила травму во время разминки. Украинка потянула мышцы живота и в первом сете после форхенда поврежденная область тела начала сильно болеть. Именно поэтому Ястремская взяла медицинский перерыв.

"Стало получше, но продолжала чувствовать боль где-то глубоко внутри. Чувствовала, что не смогу отдать все, поскольку отдавать особо и не оставалось чего", — сказала Ястремская.

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