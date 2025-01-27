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Підручний кваліфікувався у мас-старт на ЧС-2025

27 січня 2025 17:26
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Підручний у ТОП-15 Кубка світу та бігтиме мас-старт чемпіонату світу
Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Завдяки виступам на шостому етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці лідер збірної України Дмитро Підручний піднявся у ТОП-15 загального заліку. Це стало після п'ятого місця в спринті.

Це досягнення допомогло Підручному кваліфікуватися у мас-старт чемпіонату світу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Підручний у мас-старті чемпіонату світу

У мас-стартах виступають по 30 найкращих біатлоністів. Згідно з правилами чемпіонату світу, туди потрапляють 15 найкращих в загальному заліку та 15 з тих, хто добре себе проявить на ЧС.

Після спринту в Ангольці Підручний піднявся з 17-го на 15-те місце в загальному заліку та вже не опуститься нижче.

Іншим українцям потрібно добре виступити на чемпіонаті світу, щоб потрапити в інші 15 кращих.

Підручний вшосте бігтиме мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону, але жодного разу він не був на п'єдесталі.

На чемпіонаті світу в Ленцергайде мас-старт пройде 23 лютого.

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Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Кубок світу з біатлону чемпіонат світу з біатлону

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18:31 До Молдови не дорого — на Одещині затримали перевізника

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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17:53 Металіст продав гравця збірної за 8 млн євро в Серію А

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