Пидручный в ТОП-15 Кубка мира и будет бежать масс-старт чемпионата мира

Пидручный квалифицировался в масс-старт на ЧМ-2025
Благодаря выступлениям на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный поднялся в ТОП-15 общего зачета. Это стало после пятого места в спринте.
Это достижение помогло Пидручному квалифицироваться в масс-старт чемпионата мира, сообщил портал Новини.LIVE.
Пидручный в масс-старте чемпионата мира
В масс-стартах выступают по 30 лучших биатлонистов. Согласно правилам чемпионата мира, туда попадают 15 лучших в общем зачете и 15 из тех, кто хорошо себя проявит на ЧМ.
После спринта в Анголке Пидручный поднялся с 17-го на 15-е место в общем зачете и уже не опустится ниже.
Остальным украинцам нужно хорошо выступить на чемпионате мира, чтобы попасть в остальные 15 лучших.
Пидручный в шестой раз будет бежать масс-старт на чемпионате мира по биатлону, но ни разу он не был на п'едестале.
На чемпионате мира в Ленцерхайде масс-старт пройдет 23 февраля.
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