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Пидручный квалифицировался в масс-старт на ЧМ-2025

27 января 2025 17:26
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Пидручный в ТОП-15 Кубка мира и будет бежать масс-старт чемпионата мира
Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Благодаря выступлениям на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный поднялся в ТОП-15 общего зачета. Это стало после пятого места в спринте.

Это достижение помогло Пидручному квалифицироваться в масс-старт чемпионата мира, сообщил портал Новини.LIVE.

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Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Пидручный в масс-старте чемпионата мира

В масс-стартах выступают по 30 лучших биатлонистов. Согласно правилам чемпионата мира, туда попадают 15 лучших в общем зачете и 15 из тех, кто хорошо себя проявит на ЧМ.

После спринта в Анголке Пидручный поднялся с 17-го на 15-е место в общем зачете и уже не опустится ниже.

Остальным украинцам нужно хорошо выступить на чемпионате мира, чтобы попасть в остальные 15 лучших.

Пидручный в шестой раз будет бежать масс-старт на чемпионате мира по биатлону, но ни разу он не был на п'едестале.

На чемпионате мира в Ленцерхайде масс-старт пройдет 23 февраля.

Напомним, лидер столичного "Динамо" может перейти в очень известный европейский клуб.

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Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону чемпионат мира по биатлону

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