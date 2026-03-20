Підручному довелося достроково завершити сезон через стан здоров'я

Дмитро Підручний під час виступу. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний достроково завершив сезон Кубка світу 2025/26. Українець не виступить на заключному етапі в Холменколлені. Причиною стали проблеми зі здоров'ям.

Саме це не дасть змоги Підручному продемонструвати вищий результат, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт спортсмена.

Український біатлоніст заявив, що до останнього розраховував вийти на старт. Однак після тренування прийняв остаточне рішення відмовитися від участі. Дмитро Підручний зазначив, що в поточному стані не зможе допомогти команді. При цьому він розраховує відновитися до національних змагань.

Дмитро Підручний на Олімпіаді-2026 в Італії. Фото: Reuters/Matthew Childs

"На жаль, міжнародний сезон 2025/26 для мене завершено. Організм дав збій, і я зрозумів, що не зможу вийти на старт. Сподіваюся відновитися і виступити на чемпіонаті України в Буковелі", — пояснив спортсмен.

Український біатлоніст, капітан національної збірної є чемпіоном світу та одним із найстабільніших спортсменів команди останніх років. В активі Дмитра Підручного перемоги та призові місця на етапах Кубка світу та великих міжнародних турнірах.

