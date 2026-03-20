Главная Спорт Пидручному пришлось досрочно завершить сезон из-за состояния здоровья

Пидручному пришлось досрочно завершить сезон из-за состояния здоровья

Дата публикации 20 марта 2026 12:31
Пидручному пришлось досрочно завершить сезон из-за состояния здоровья
Дмитрий Пидручный во время выступления. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный досрочно завершил сезон Кубка мира 2025/26. Украинец не выступит на заключительном этапе в Холменколлене. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Именно это не позволит Пидручному продемонстрировать более высокий результат, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.

Украинский биатлонист заявил, что до последнего рассчитывал выйти на старт. Однако после тренировки принял окончательное решение отказаться от участия. Дмитрий Пидручный отметил, что в текущем состоянии не сможет помочь команде. При этом он рассчитывает восстановиться к национальным соревнованиям. 

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный на Олимпиаде-2026 в Италии. Фото: Reuters/Matthew Childs

"К сожалению, международный сезон 2025/26 для меня завершен. Организм дал сбой, и я понял, что не смогу выйти на старт. Надеюсь восстановиться и выступить на чемпионате Украины в Буковеле", — объяснил спортсмен. 

Украинский биатлонист, капитан национальной сборной является чемпионом мира и одним из самых стабильных спортсменов команды последних лет. В активе Дмитрия Пидручного победы и призовые места на этапах Кубка мира и крупных международных турнирах. 

спорт Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону чемпионат мира по биатлону
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

