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Підсумки сьомого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

3 серпня 2024 00:03
Чекарьова Марія - редактор
Медальний залік на Олімпіаді-2024 за 2 серпня
Медалістки Сая Сакакібара з Австралії, Манон Венстра з Нідерландів і Зої Классенс зі Швейцарії. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

У п'ятницю, 3 серпня, у Парижі відбувся третій день Олімпійських ігор-2024. Протягом дня розіграли 23 комплекти нагород.

Про це повідомили на сайті Олімпійських ігор.

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Підсумки 2 серпня на Олімпіаді-2024 для українців

У ранковій сесії відбулися кваліфікаційні раунди у метанні молота й стрибках у висоту. До фіналу пройшли троє українців: молотобоєць Михайло Кохан, якому вдалося запустити снаряд на 77,42 метра та атлетки Ірина Геращенко й Ярослава Магучіх, які під час змагань зі стрибків підкорили висоту —195 сантиметрів. Ще одна атлетка Юлія Геращенко не змогла подолати навіть мінімальну висоту у 183 сантиметри та завершила свою участь в Олімпіаді.

У секторі для потрійного стрибка Марина Бех-Романчук успішно пройшла кваліфікацію. Результат спортсменки — 14,30 метра. Тепер вона змагатиметься у фіналі цієї дисципліни 3 серпня. Ще одна українка Ольга Корсун стрибнула лише на 13,06 метра, тому не вийшла до медальної стадії.

Українська команда з бігу в естафеті 4 по 400 метрів (мікст) у першому раунді посіла шосте місце та не пройшла до півфіналу. Роман Кокошко не зміг подолати кваліфікацію у змаганнях зі штовхання ядра, тому в півфіналі вже не виступатиме.

Олена Костевич не змогла подолати кваліфікацію у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. За стрільбою на швидкість вона опинилася на 12 місці, а за стрільбою на точність — взагалі на 29.

Дзюдоїстка Христина Гоман, яка змагалася в категорії +78 кг, програла своїй суперниці з Нідерландів чинній чемпіонці Європи Маріт Кампс. Українка отримали три попередження, після чого її дискваліфікували.

Данило Коновалов та Олег Колодій у фіналі синхронних стрибків у воду із триметрового трампліна посіли 7 місце з 8 учасників. Перемогу ж здобув дует китайських спортсменів.

На змагання з академічного веслування Ігор Хмара та Станіслав Ковальов показали 5 результат серед 6 екіпажів та посіли 11 місце в загальному заліку.

Боксер Олександр Хижняк у 1/4 фіналу бою в категорії 80 кг здолав бразильця Вандерлея де Соуза Перейру. Таким чином спортсмен вийшов у півфінал і забезпечив Україні щонайменше бронзову медаль. Його півфінальний бій відбудеться в понеділок, 4 серпня.

Наразі до п'ятірки лідерів у медальному заліку входять: Китай, Франція, Австралія, США, Велика Британія.

П'ятірка країн-лідерів медального заліку
Медальний залік Олімпіади-2024

Україна поки що має дві медалі (одну бронзову та одну срібну) і посідає в заліку 39 місце.

Україна в медальному заліку Олімпіади-2024
Медальний залік Олімпіади-2024

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